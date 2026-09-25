Primeira ediÃ§Ã£o da prova abriu caminho para novas seleÃ§Ãµes em estados e municÃ­pios e a segunda ediÃ§Ã£o ampliou ainda mais a adesÃ£o

Publicado em 25/09/2026 Ã s 16:12

Alterado em 25/09/2026 Ã s 16:12

Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024 (arquivo) Foto: Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Educação contabilizou que mais de 10 mil professores foram selecionados em editais públicos que usam a nota da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND). A avaliação foi criada para ajudar estados e municípios a escolher profissionais para suas redes de ensino e ampliar o número de docentes efetivos no país.

Na estreia do exame, o MEC registrou adesão de 1.508 redes municipais e 22 estaduais. O resultado mostra que a prova passou a ter papel relevante nos processos seletivos locais, funcionando como referência para a contratação de professores no magistério público.

Participação na primeira edição

Mais de 1,08 milhão de pessoas se inscreveram na PND 2025, mas a taxa de comparecimento ficou em cerca de 70%, com 760.118 candidatos presentes. Entre os participantes efetivos, 65% atingiram o nível de proficiência exigido, o que representa cerca de 492 mil pessoas.

Segundo o MEC, esse volume supera a estimativa anual de demanda do país por novos docentes, calculada em aproximadamente 118 mil por ano. Além disso, cerca de 220 mil participantes da prova já haviam se inscrito em editais de redes estaduais e municipais, o que reforça a ligação entre o exame e as seleções em andamento.

Segunda edição amplia alcance

A PND 2026 conta com a adesão de 2.031 entes federativos, entre eles 96% das capitais e 85% dos estados brasileiros. A nova edição também atraiu mais de 625,9 mil inscritos e teve provas aplicadas no último domingo (20) em 806 cidades do país, avaliando 21 áreas de licenciatura.

O MEC orienta os professores e candidatos a acompanharem os processos seletivos estaduais e municipais que utilizam a nota da prova, já que as inscrições são feitas separadamente em cada rede de ensino. Com isso, a PND passa a oferecer mais oportunidades para quem busca uma vaga na educação pública.

Como funciona a PND

Criada pelo MEC e aplicada anualmente pelo Inep, a Prova Nacional Docente integra o eixo de valorização do programa Mais Professores para o Brasil. O objetivo é avaliar o conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas, além de apoiar as secretarias de educação na seleção de profissionais.

O público-alvo inclui concluintes de licenciatura, graduados e profissionais da educação interessados em usar o resultado em processos seletivos. A prova não é concurso público nem certificação, mas segue a mesma matriz da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas.

O exame é composto por 30 questões objetivas e uma discursiva de formação geral, além de 50 questões objetivas de componente específico da área escolhida entre as 21 licenciaturas avaliadas.