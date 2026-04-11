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Sábado, 11 de de 2026

EDUCAÇÃO

Lula anuncia que incluirá estudantes com pendências no Fies em programa de negociação de dívidas

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Por JB EDUCAÇÃO com Agência Estado
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Publicado em 11/04/2026 às 06:01

Alterado em 11/04/2026 às 07:54

O presidente Lula em Sorocaba, inaugurando campus do Instituto Federal de São Paulo, foi festejado por estudantes locais Foto: Ricardo Stuckert

Por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (10) que o governo federal vai incluir estudantes com pendências do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no programa de negociação de endividamentos que está sendo preparado pelo governo federal. A declaração do presidente foi feita durante uma agenda em Sorocaba (SP).

“Agora estamos com um problema porque está aumentando o endividamento dos meninos do Fies e nós vamos ter que colocar eles na nossa negociação de endividamento porque a gente não pode tirar o sonho de um universitário porque ele está devendo”, disse Lula.

Lula ainda voltou a dizer que investimentos na educação não podem ser considerados como gastos. O presidente comparou os gastos do governo federal com um preso em segurança máxima que, segundo ele, é de R$ 40 mil anuais, com um estudante de um instituto federal, que é R$ 16 mil anuais.

“Um prisioneiro em um presídio federal de segurança máxima custa R$ 40 mil por ano. Nas outras cadeias, R$ 35 mil por ano. Um estudante no instituto federal custa R$ 16 mil por ano. Ou seja, metade do que custa um bandido. Significa que é muito mais barato investir em educação do que em bandido, e a gente investe em bandido quando não investe em educação”, afirmou o presidente.

Lula e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, participaram da inauguração de um campus do Instituto Federal de São Paulo, em Sorocaba. A unidade foi construída a partir de investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

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