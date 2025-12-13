EDUCAÇÃO
VÍDEO: Freixo acusa governador do Rio de manipulação por melhor nota no Ideb
Alunos que perderam em até seis matérias andam podendo passar de ano. 'Não importa se eles aprenderam, o que importa é o número do IDEB melhor pra mostrar ano que vem, nas eleições', diz Freixo em rede social
Por JB EDUCAÇÃO
Publicado em 13/12/2025 às 08:53
Alterado em 13/12/2025 às 08:57
Marcelo Freixo Foto: reprodução
