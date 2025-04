Professora emérita da UFRJ, morre Vilma de Carvalho, referência em pesquisas no Brasil

Publicado em 23/04/2025 às 13:30

No mesmo dia da morte do papa Francisco, nessa segunda-feira (21), morreu também a professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro Vilma de Carvalho. A Reitoria da UFRJ emitiu nota na qual lamenta o fato, "com profundo pesar".

O falecimento da professora Vilma, de 93 anos, ocorreu em Lisboa (Portugal). "Professora titular do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), Vilma era enfermeira, filósofa e referência ética e epistemológica na enfermagem brasileira", diz a nota.

A professora dedicou sua vida ao ensino, à pesquisa e ao cuidado, formando gerações de profissionais e pesquisadores comprometidos com um cuidar sensível, crítico e transformador. Vilma de Carvalho era graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1954) e em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (1967), além de ser pós-graduada no Medical Surgical Nursing – Wayne State University (1962).

Vilma de Carvalho coordenou a mudança do currículo do curso de graduação em Enfermagem e Obstetrícia da EEAN/UFRJ, como parte de um projeto nacional patrocinado e financiado pelo MEC e denominado “Projeto Novas Metodologias para o Ensino Superior”. Durante o período 1976 – 1985, a professora ocupou a posição de coordenadora especial da mudança curricular em nível de graduação (1976 a 1982) e o cargo de Coordenadora do Curso de Graduação da EEAN (1983 a 1985). Foi diretora da EEAN entre 1986 e 1989.

A professora esteve presente em momentos emblemáticos da história da saúde no Brasil. Em 1988, diante do desastre provocado pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro, colaborou ativamente na reabertura do Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA), demonstrando sua capacidade de articulação e compromisso com o cuidado em situações de crise.

Era autora de diversas obras fundamentais, como o livro “Lex Art: a arte de cuidar”, um marco na discussão do cuidado como ato ético-estético-político. A produção científica da professora pode ser dividida em três tipos principais: proposições sobre a enfermagem e sua prática; contribuições sobre o ensino de enfermagem; e ensaios de natureza crítica especulativa com intenções gnoseológicas.

“Ela dedicou sua vida profissional à enfermagem e à Escola de Enfermagem Anna Nery”, disse a diretora da EEAN, Elisabete Pimenta Araújo Paz, sobrinha de Vilma. Elisabete decretou três dias de luto oficial pela morte de Vilma. Também serão feitas homenagens póstumas, em data ainda a ser definida.

Vilma de Carvalho morreu de causas naturais, segundo informou a sobrinha. Era solteira e deixa irmãos e sobrinhos. O enterro acontece nesta quarta-feira (23), em Portugal. (com informações da UFRJ)