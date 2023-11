Um guia de reescrever para alunos durante a redação de teses

Existem muitas tarefas relacionadas à escrita que as ferramentas de IA tornaram mais fáceis. Desde a fase de criação de conteúdo até a otimização, as ferramentas de IA podem ser usadas para praticamente tudo e qualquer coisa.



Você pode criar ideias, obter palavras-chave, gerar conteúdo, melhorar seu próprio conteúdo, aperfeiçoá-lo removendo erros gramaticais, etc., apenas usando ferramentas de IA.



Uma dessas tarefas que a IA tornou mais fácil é a reescrita de conteúdo. Reescrever tem muitos benefícios e pode ser útil para diversos tipos de textos, inclusive teses.



Neste post, dê uma olhada em alguns dos principais usos da reescrita durante a redação de uma tese, e é possível fazer com habilidade.



Uso de reescrita durante a redação da tese

Aqui estão alguns dos principais usos da reescrita ao escrever teses.



Melhorando o fluxo de conteúdo

As teses, assim como outros textos acadêmicos, devem ser escritas profissionalmente e com fluxo adequado. Ao contrário de outros tipos de conteúdo “informal”, uma tese não pode se dar ao luxo de conter frases desajeitadas. Isso pode prejudicar sua qualidade geral.



Reescrever pode ser uma boa maneira de corrigir quaisquer frases que possam estar presentes na tese. Você pode ler sua tese completamente depois de escrevê-la e reescrever todas as partes que achar desajeitadas.



Removendo plágio acidental

Plágio acidental é o tipo de plágio que ocorre involuntariamente, ou seja, como um acidente. Geralmente é detectado quando a tese é verificada após ser escrita.



Reescrever pode ser uma boa forma de eliminar esse tipo de plágio. Durante o processo de reescrita, as palavras e frases são alteradas – o que pode ajudar diretamente no processo de eliminação do plágio.



Ou seja, se houver algum plágio em sua tese, você poderá reescrever as partes afetadas para que a semelhança exata seja eliminada.



Substituir conteúdo inadequado por alternativas apropriadas

Em uma tese, existem algumas palavras e frases que estão fora dos limites. Você não pode usar gírias e também não pode se desviar do estilo típico de escrita formal.



Se, depois de ler sua tese concluída, você encontrar algum desses erros ou problemas nela, poderá corrigi-los reescrevendo-os. Você pode reescrever os termos informais e substituí-los por alternativas adequadas.



Passos para reescrever o texto

Agora que terminamos de analisar os usos da reescrita, vamos ver como você pode fazer isso.



Leia e entenda o texto

A primeira coisa que você precisa fazer é ler o texto e entendê-lo corretamente. Durante o processo de reescrita, você precisa se certificar de que o significado e a intenção originais não sejam perturbados. Você só pode fazer isso se compreender o significado e a intenção corretamente desde o início.



Faça algumas leituras no conteúdo, de preferência com algum intervalo. Analise os principais pontos que você necessariamente deve manter na versão reescrita. Além disso, entenda o tom do conteúdo para não acabar fazendo alterações contrárias a ele.



Sinônimo com palavras e frases apropriadas

Seguindo em frente, a próxima coisa que você precisa fazer é sinonimizar o texto. Na verdade, é aqui que o processo de reescrita começa.



Adicionar sinônimos no lugar das palavras originais parece bastante simples, mas há algumas coisas que você precisa cuidar.



Em primeiro lugar, você deve garantir que não acabará alterando nenhuma palavra ou frase que logicamente não possa ser substituída. Isso inclui nomes próprios e termos técnicos que não possuem alternativas adequadas.



Então, quando você quiser escolher sinônimos para as palavras existentes, certifique-se de que estejam contextualmente corretos. A palavra “proclamar” é tecnicamente um verbo sinônimo da palavra “mostrar”, mas não terá o mesmo contexto na maioria dos casos.



Alterar estruturas de frases e arranjo de palavras

Sinonimizar um trecho de texto por si só normalmente não é suficiente para parafraseá-lo. A estrutura e o estilo do conteúdo permanecerão semelhantes à forma original.



Para tornar as alterações ainda mais completas, você deve alterar as estruturas das frases do conteúdo, bem como a disposição das palavras.



Antes de elaborar isso em palavras, vamos primeiro dar alguns exemplos para que você saiba do que estamos falando.



“A machadinha estava no toco cortado perto da cabana na floresta.”

“No toco cortado perto da cabana na floresta, a machadinha estava caída.”

“Deitada estava a machadinha perto da cabana na floresta, sobre um toco cortado.”

Você entendeu a ideia.



Uma maneira fácil de lembrar esta etapa é simplesmente mudar a voz ativa para passiva e a voz passiva para ativa.



Etapa alternativa: use o reescritor online

As etapas mencionadas acima são todas para o método de paráfrase manual. Embora viável, a paráfrase manual pode exigir tempo e esforço.



Uma boa maneira de reescrever o conteúdo da tese sem gastar muito tempo é usar reescritores online. Uma ferramenta de reescrita online pode fazer alterações no conteúdo fornecido e, desde que seja baseada em IA, fazê-lo de forma bastante inteligente.



Portanto, como etapa alternativa, recomenda-se o uso de um reescritor de IA para reescrever seu conteúdo, como o Reescrever texto, em particular porque tem um funcionamento inteligente e é de uso gratuito. Aqui está uma imagem mostrando-o em ação:



Foto: reprodução

Revise os erros

Claro, depois que você altera seu conteúdo e tudo mais, o processo ainda não está completo. Há uma etapa que você deve realizar: a revisão.



Você deve revisar o conteúdo que reescreve para ter certeza do seguinte:



Que está livre de erros gramaticais e ortográficos



Que não contém plágio



Que se desvia do significado e da intenção originais.



Depois de fazer isso e certificar-se de que o conteúdo atende a todas as caixas acima, você pode finalizá-lo.



Conclusão

A reescrita pode ser útil para a redação de teses de duas maneiras diferentes. Mas você só poderá obter seus verdadeiros benefícios se fizer isso corretamente.



Isso é o que abordamos neste post. Esperamos que você tenha esclarecido todo o processo de reescrita, como fazê-lo manualmente e usando uma ferramenta.