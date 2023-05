Ex-ministro Cristovam Buarque participa do lançamento da obra 'Curso de Política Externa Brasileira' no Ibmec RJ

O ex-ministro da Educação, Cristovam Buarque, fará a palestra de lançamento do livro “Curso de Política Externa Brasileira - o Brasil frente ao mundo”, cujo prefácio é de sua autoria. O evento será aberto ao público e realizado nos dias 16 e 18 de maio, no Ibmec RJ – Centro e Barra, respectivamente.

Organizada pelos professores do Ibmec RJ, Lier Pires e Juan Epsteyn, também pelo advogado Ricardo Weber, a obra analisa o percurso da PEB, do império aos dias de hoje, com um caráter pedagógico, didático, teórico e instrumental.

O coordenador do curso de Relações Internacionais do Ibmec RJ, José Luiz Niemeyer, afirma que o livro é uma contribuição pedagógica do departamento para alunos e comunidade acadêmica brasileira.

Além da ilustre participação do ex-ministro, o evento de lançamento da obra contará com a presença dos seus autores. “Cristovam Buarque foi o primeiro reitor da UNB por eleição direta. Depois, governador do Distrito Federal, ministro da Educação e senador da República. É o típico intelectual orgânico que nós devemos sempre observar e aprender com ele. Então, recebê-lo é sempre um grande prazer e uma honra.”, celebra Niemeyer.

Serviço: Evento: Palestra de lançamento do livro “Curso de Política Externa Brasileira – o Brasil frente ao Mundo”, editora Processo. Palestrantes: Cristovam Buarque, ex-ministro da Educação e autor do prefácio; os autores da obra Lier Pires, Juan Epsteyn e Ricardo Weber. Datas/local: dia 16 de maio (terça-feira) – Ibmec Centro; 18 de maio (quinta-feira) – Ibmec Barra. Horário: 11h às 13h (Ibmec Centro); das 13h30 às 15h30 (Ibmec Barra). Público-alvo: alunos do Ibmec e interessados no tema.

Endereço: Ibmec Centro - Av. Pres. Wilson, 118; Ibmec Barra - Av. Armando Lombardi, 940.