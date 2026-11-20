Caso envolve a arrecadação de itens de higiene para o 20 de novembro e gerou divergência com o conselho municipal de igualdade racial

Publicado em 20/11/2026 às 09:56

Alterado em 20/11/2026 às 09:56

Movimentos negros e organizações da sociedade civil denunciaram a Prefeitura de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, por racismo institucional após a divulgação de uma campanha ligada ao Dia da Consciência Negra. Em nota publicada em 17 de novembro, as entidades afirmam que a comunicação da ação reforçou estereótipos racistas ao associar a população negra à sujeira e à falta de higiene.

O documento reúne assinaturas de 58 organizações, movimentos e coletivos, além de 50 pessoas da sociedade civil. Entre os signatários estão o Movimento Negro Unificado (MNU) do ABC Paulista, a Justiça Global, a Pastoral Afro da Diocese de Santo André, a Associação Ribeirãopirense de Cidadãos Artistas (ARCA) e o Coletivo Ribeirão Pretty’s.

O que motivou a reação

A crítica foi direcionada à divulgação de uma ação organizada pela Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social para as celebrações de 20 de novembro. Na publicação institucional, a prefeitura destacou a arrecadação de produtos como sabonete, pasta e escova de dentes dentro da programação “Ancestralidade que vive, Cidadania que se Constrói”.

Para os movimentos, o problema não é a doação de itens de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade, mas a decisão de vinculá-la ao Dia da Consciência Negra. Segundo a nota, a escolha recupera um histórico de discriminação no Brasil que associou pessoas negras à falta de higiene e à ausência de civilidade.

Pedidos das entidades e repercussão

As organizações cobram retratação pública, revisão das práticas de comunicação institucional e formação antirracista de agentes públicos. Também pedem que os movimentos negros participem da elaboração e da avaliação das políticas municipais. O documento será encaminhado à prefeitura, ao Ministério Público de São Paulo, à Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR).

A advogada, rapper e ativista de direitos humanos Jacque Cipriany, responsável pela elaboração da nota, afirmou que a reação surgiu após conversas com organizações da cidade. Ela disse que a crítica se concentrou exclusivamente na forma de divulgação da iniciativa, especialmente no destaque dado à arrecadação na manchete da publicação institucional.

Posições divergentes na cidade

A vereadora Fernanda Henrique (PT), presidenta do partido em Ribeirão Pires, também criticou a campanha e classificou a comunicação da prefeitura como racista. Em vídeo nas redes sociais, ela disse que cobraria explicações e retratação da administração municipal.

Já o COMPIR divulgou nota defendendo a escolha dos produtos de higiene. Segundo o conselho, a definição foi feita após diálogo com a Secretaria de Assistência Social e considerou necessidades de instituições que recebem doações, como ILPIs e a Casa de Acolhida. O órgão afirma que realizou reunião extraordinária após a repercussão para discutir o caso.

Jacque Cipriany contesta essa resposta e diz que ela não enfrenta o ponto central da denúncia, que é a forma como a prefeitura apresentou a arrecadação em sua comunicação oficial. A Prefeitura de Ribeirão Pires e a secretaria responsável foram procuradas, mas não responderam até a publicação deste texto.(com informações da Alma Preta Jornalismo)