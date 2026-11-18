O estudo compara indicadores de 2016 e 2025 e mostra diferenças relevantes entre brancos, pretos e pardos em várias etapas do ensino

Publicado em 18/11/2026 às 11:34

Alterado em 18/11/2026 às 11:35

O estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado pelo IBGE, mostra que o acesso à educação continua marcado por diferenças importantes entre brancos e negros. Em 2025, 19% das pessoas brancas com 25 anos ou mais tinham ensino superior completo, ante 9,2% entre pretos e pardos. Embora a distância ainda seja grande, o levantamento indica melhora em relação a 2016, quando a diferença era mais acentuada.

Os dados apontam que a desigualdade começa a se ampliar ao longo da trajetória escolar. Até os anos finais do ensino fundamental, as taxas de frequência escolar líquida são próximas, mas a distância cresce no ensino médio e se mantém na faixa de 18 a 24 anos, quando os brancos aparecem com presença maior na faculdade do que pretos e pardos.

Diferença cresce no acesso e na permanência

Entre os jovens brancos de 18 a 24 anos, 39,6% estavam na faculdade, quase o dobro da taxa registrada entre pretos e pardos, que foi de 22%. O IBGE também mostra que, entre pessoas brancas com ensino médio completo, mais da metade já cursava, havia cursado ou concluído o ensino superior. Entre pretos e pardos, esse percentual era menor.

Segundo a coordenadora de População e Indicadores Sociais do IBGE, Luanda Botelho, as políticas de ação afirmativa ajudaram a ampliar o acesso da população preta e parda à universidade, mas ainda não foram suficientes para corrigir desigualdades históricas. Um dos fatores que pesam é a necessidade de muitos jovens interromperem os estudos para entrar no mercado de trabalho.

Cursos, pós-graduação e professorado seguem desigualdades

O levantamento também revela que brancos continuam mais concentrados em cursos superiores que costumam levar a melhores salários, como medicina, veterinária e odontologia. Já pretos e pardos são maioria em áreas como pedagogia e serviço social, tradicionalmente associadas a rendimentos menores. Na pós-graduação stricto sensu, a vantagem dos brancos também permanece: 7,4% tinham mestrado ou doutorado concluído, contra 2,9% dos negros.

A sub-representação aparece ainda no corpo docente das universidades. Em 2024, havia 231,7 mil professores brancos e 86,6 mil negros no ensino superior brasileiro. A diferença diminuiu ao longo dos anos, principalmente nas instituições públicas, mas ainda é expressiva e afeta também a percepção de pertencimento dos estudantes negros.

Analfabetismo revela desigualdade histórica

Na base da escolarização, o IBGE mostra que a desigualdade racial continua presente no analfabetismo. Entre pessoas brancas com 15 anos ou mais, a taxa era de 2,8% em 2025. Entre pretos e pardos da mesma faixa etária, o índice chegou a 6,5%. A diferença aumenta entre os mais velhos: entre pessoas com mais de 65 anos, o analfabetismo atingiu 8,6% dos brancos e 23,7% dos negros.

Para o instituto, os números mostram avanços importantes nas etapas iniciais da educação, mas evidenciam que a desigualdade se amplia conforme a idade e o percurso escolar avançam. O quadro reforça o peso histórico das barreiras raciais no Brasil e a necessidade de políticas contínuas para reduzir a distância entre os grupos. (com informações de Bruno de Freitas Moura, da Agência Brasil)