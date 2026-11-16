Estudante negra relata quatro episódios de racismo em faculdade de elite de São Paulo

Iza, estudante bolsista e mulher negra de 19 anos, afirma ter vivido quatro episódios de racismo em apenas quatro meses ao entrar em uma faculdade privada de elite em São Paulo. Em todas as ocasiões, mesmo sendo aluna, foi confundida com funcionária do local. O caso que mais a marcou ocorreu em sala de aula, quando uma professora lhe entregou um papel pedindo que levasse a outro setor.

O depoimento faz parte do artigo É só a cor: expressões do pacto narcísico da branquitude na educação superior, publicado na revista Psicologia & Sociedade no início da Semana da Consciência Negra. As autoras, Carla Campana e Vivian Vieira, pesquisadoras da FGV, analisam como o racismo aparece em experiências cotidianas dentro do ambiente acadêmico.

Portaria, catraca e sensação de não pertencimento

Antes da faculdade, Iza vivia na periferia de uma cidade do interior e estudou em escola pública. Ela entrou no ensino superior por meio de uma bolsa de estudos paga por uma empresa privada e também trabalhava como garçonete freelancer. Dentro da instituição, além da confusão na sala de aula, passou por abordagens na portaria e na catraca que reforçaram a sensação de estar fora do lugar.

Em um dos episódios, um segurança pediu que ela aferisse a temperatura e logo em seguida recuou, dizendo que não era necessário porque ela seria funcionária. Em outro, foi orientada a entrar por um acesso diferente, como se não fosse aluna. A estudante relata que os episódios provocaram vergonha, culpa e silenciamento, além do medo de reclamar formalmente e perder a bolsa.

Racismo estrutural e pacto da branquitude

As pesquisadoras relacionam os episódios ao conceito de pacto da branquitude, formulado por Cida Bento, que descreve um acordo tácito entre pessoas brancas para preservar privilégios e evitar reconhecer sua participação na manutenção das desigualdades raciais. No artigo, elas defendem que estudantes de grupos historicamente sub-representados chegam à universidade pressionados a se moldar para caber em um espaço que ainda os trata como intrusos.

O texto também cita dados de um levantamento de 2023 do Instituto de Referência Negra Peregum e do projeto Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista, segundo o qual escola, faculdade e universidade foram os lugares mais citados por vítimas de racismo. Para as autoras, a situação de Iza evidencia como o racismo se manifesta de forma sutil, mas constante, inclusive por meio de trabalhadores em posições precárias que reproduzem essa lógica.

Inclusão formal não basta

Carla Campana e Vivian Vieira concluem que o ingresso de estudantes negros no ensino superior não garante pertencimento nem igualdade de oportunidades. Para elas, a permanência qualificada depende de mudanças institucionais que enfrentem o racismo estrutural, reconheçam barreiras simbólicas e assegurem respeito às diferenças.

As autoras defendem que o problema não se resolve com representatividade superficial. Segundo o estudo, é necessário que as instituições assumam responsabilidade pela forma como privilégios raciais são preservados e que todas as vozes tenham espaço real nos processos de decisão. Só assim, afirmam, será possível romper o ciclo de silenciamento e exclusão no ambiente universitário. (com informações de Bruno de Freitas Moura, da Agência Brasil)