DIREITOS HUMANOS
Brasil doa até 10 toneladas de arroz à Colômbia após terremoto
Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 18/08/2026 às 16:52
Alterado em 18/08/2026 às 16:52
O Brasil vai doar até 10 toneladas de arroz à Colômbia, em resposta ao terremoto de magnitude 7,4 registrado no país vizinho em 10 de agosto. A medida foi autorizada em publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (18) e faz parte de uma ação de assistência humanitária internacional.
Os alimentos serão enviados com base em grãos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), política pública voltada à compra de produtos da agricultura familiar para abastecimento de instituições e iniciativas de segurança alimentar.
Como será feito o repasse
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ficará responsável por operacionalizar a entrega dos alimentos. Já a coordenação da ação caberá ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao Ministério das Relações Exteriores (MRE).
Segundo a autorização, a destinação dos produtos representa um uso excepcional do PAA, permitindo que alimentos adquiridos pelo programa sejam enviados para cooperação humanitária internacional em situações de emergência.
PAA e cooperação internacional
O Programa de Aquisição de Alimentos é uma das principais políticas de apoio à agricultura familiar no Brasil e também atua no combate à insegurança alimentar. Neste caso, a liberação excepcional amplia a função social do programa, conectando a produção interna a uma resposta rápida a uma crise humanitária fora do país.