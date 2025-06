Mês do Orgulho LGBTQIA+ exalta resistência de envelhecer

"Recorrer à luta coletiva, recorrer aos grupos, e nos reunirmos é muito importante para que a gente possa viver o envelhecimento. A gente tem que pensar que a velhice é uma consequência positiva. A gente tem que pensar que, se eu envelheci, eu estou vivo. Existe uma imposição de uma juventude perpétua, e essa articulação de nos reunirmos e discutirmos, com pessoas que conseguiram chegar aos 60 anos, aos 70 anos, e discutir o pertencimento de estar velho, é uma forma de luta", afirma ele, que ficou viúvo em 2019, após um relacionamento de 39 anos com o também ativista John Mccarthy.

Há cerca de dez meses, Jorge Caê Rodrigues começou a se encontrar com outros homens gays com mais de 50 anos no próprio Grupo Arco-Íris, que fundou com seu ex-marido e outros companheiros. Os encontros foram crescendo, e o grupo hoje faz jantares nas casas dos membros, em uma solução coletiva contra a solidão.

"De repente, me vejo com 60 anos, e aí, com a velhice chegando, você começa a ter outros tipos de preocupação. A saúde passa a ser algo muito importante. E a sociabilidade. A solidão para mim é uma questão muito forte. E é uma questão que durante muito tempo foi esquecida, foi abandonada", conta Rodrigues.

Entre os temas presentes nos encontros, a sexualidade e a vida amorosa não ficam de fora. "Todos são unânimes em falar de seus desejos, de como o desejo se mantém, e os que são sozinhos, falam sobre a solidão. O desejo continua, mas como encontrar alguém? Muita gente acha que a partir dessa idade você perde o desejo. Mas não perde mesmo, e posso falar por mim. Continuo tendo desejo e admirando o corpo masculino", conta ele, que voltou a namorar e mantém um relacionamento há quatro anos. "Estou caminhando para os 71 e fico me espelhando no Ney Matogrosso que tem 80. Quero chegar lá como ele."

Ancestrais do futuro

Entre as letras da sigla LGBTQAI+, a T é a que vivencia de forma mais dramática os desafios de envelhecer. Há anos a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) denuncia que passar dos 35 anos já é uma marca que torna uma mulher ou homem trans um sobrevivente. Para a presidente da associação, Bruna Benevides, travestis e pessoas trans idosas são monumentos vivos da resistência em um país que as aniquila.

"Cada travesti ou mulher trans que alcança a velhice é uma rachadura no sistema de morte que tenta nos destruir. Elas são arquivos vivos de uma história que a sociedade insiste em apagar. Carregam nos corpos as marcas da luta, da marginalização, mas também da sabedoria, da construção coletiva e da reinvenção. São verdadeiras ancestrais do futuro, pois muita delas participaram ativamente da construção de direitos e das referências que hoje temos."