Brasil e França comemoram mais 5 anos da Década da ONU para Nutrição

Publicado em 26/03/2025 às 18:52

Por Vitor Abdala - Brasil e França comemoraram a decisão da Assembleia Geral da ONU de prorrogar, por mais cinco anos, a Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição. Os ministérios das Relações Exteriores dos dois países divulgaram uma nota conjunta na noite dessa terça-feira (25).

A Década de Ação se encerraria este ano. Segundo os dois países, sua prorrogação "reforça o impulso político em todos os níveis para erradicar todas as formas de má nutrição, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas".

O governo francês está neste momento envolvido com a organização da cúpula Nutrition for Growth, que buscará compromissos políticos e financeiros em prol de uma alimentação sustentável e saudável para todos. O evento será realizado nesta quinta (27) e sexta-feira (28), em Paris.

A França encara o Brasil como um parceiro estratégico na busca pela nutrição adequada e é um dos signatários da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a Cúpula do G20, em 2024, no Rio de Janeiro, por iniciativa brasileira.

O Brasil será um dos 76 países a enviar representantes para a Nutrition for Growth. O país será representado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva."A má nutrição é um flagelo que atinge todos os países do mundo, com consequências graves que afetam o capital humano e o potencial de desenvolvimento das nações: 45 milhões de crianças sofrem de má nutrição aguda e 150 milhões enfrentam má nutrição crônica. O sobrepeso, a obesidade e a desnutrição de pessoas idosas são fenômenos em expansão", informa a nota assinada em conjunto pelos dois países.