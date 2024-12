Petrobras inclui cláusula de promoção de direitos humanos em contratos com fornecedores

...

Publicado em 21/12/2024 às 07:49

Alterado em 21/12/2024 às 07:49

A Petrobras decidiu estender aos seus fornecedores as mesmas regras de direitos humanos que pratica em suas operações. Segundo a estatal, a partir de agora, os contratos com as empresas vão incluir uma cláusula estabelecendo que os fornecedores, dentro de suas empresas, se comprometam com a promoção dos direitos humanos.

As empresas contratadas pela Petrobras terão de se comprometer a proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, promover a equiparação salarial entre homens e mulheres, e não utilizar mão-de-obra infantil, além de não submeterem seus profissionais a condição análoga à de escravo.

Também não devem tolerar atos de discriminação, assédio ou violência sexual e respeitar o direito de associação sindical. Além disso, os fornecedores que tenham equipes em torno de 80 empregados devem incluir grupos sub-representados em suas equipes.

"A nova cláusula também prevê um mecanismo educativo para que o fornecedor em falta apresente um plano de ação para resolver o problema em prazo acordado com a Petrobras", informou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo a companhia, a cláusula de promoção de direitos humanos tem o potencial de impactar mais de 100 mil empregados de empresas prestadoras de serviços. Anualmente, a Petrobras realiza contratações com mais de 10 mil fornecedores.

"A expectativa é que o impacto positivo nas relações de trabalho alcance uma proporção ainda maior quando os fornecedores da Petrobras passarem a também utilizar essa cláusula em suas contratações", explicou a estatal.