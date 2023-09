No dia da Amazônia, Lula promete demarcar terras indígenas e áreas de proteção ambiental

O presidente Lula (PT), afirmou, nesta terça-feira (5), Dia da Amazônia, que vai anunciar novas demarcações de terras indígenas e novas áreas de proteção ambiental. A declaração, em data simbólica, foi dada durante live semanal com o jornalista Marcos Uchôa, no programa Conversa com o Presidente

Sem detalhar a lista, Lula disse que as medidas serão assinadas em cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça com as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva (Meio Ambiente), e Povos Indígenas, Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

"Hoje é o Dia da Amazônia, dia 5 de setembro é o Dia da Amazônia. Vai ter uma atividade no Palácio do Planalto com a ministra Marina, com a ministra Guajajara, nós vamos demarcar algumas terras indígenas, algumas áreas de proteção ambiental. Vai ter coisa importante para a gente avisar hoje", declarou.

Caso as medidas sejam sancionadas ainda nesta tarde, o governo federal ampliará a lista de terras indígenas demarcadas neste ano. Em abril, a primeira rodada de demarcações envolveu os seguintes territórios: Arara do Rio Amônia (AC), Kariri-Xocó (AL), Tremembé da Barra do Mundaú (CE), Uneiuxi (AM), Rio dos Índios (RS) e Avá-Canoeiro (GO). Foi a primeira demarcação após cinco anos de hiato nos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

A homologação, feita por decreto assinado pelo presidente da República, é o último ato antes do registro formal da terra indígena.