Total de deslocados no mundo é recorde e supera 110 milhões de pessoas

"Infelizmente, nós refugiados encontramos certas dificuldades, por conta do estigma dessa palavra. As pessoas têm uma percepção bastante complexa em relação a isso, aos motivos que fazem com que as pessoas se tornem refugiadas. Nunca sofri preconceito pela minha orientação sexual, mas sim pelo motivo que me trouxe ao Brasil, por essa palavra. Por mais que você tente explicar, a pessoa se recusa a aceitar."

Apesar de tudo, Lara comemora o fato de poder exercer livremente sua orientação sexual no Brasil, juntamente com outros conterrâneos do continente africano presentes na Parada do Orgulho LGBT, em São Paulo, no final de semana passado. "Moçambique não tem uma lei que criminalize, mas também não tem políticas que protejam."

Com a venezuelana Francis Salazar aconteceu praticamente o mesmo. Formada em direito e administração de empresas, ela trabalhou, inicialmente, como doméstica e em restaurantes no Brasil, onde chegou há cinco anos. Ela conta que assumiu o cargo de vigia e, após seis meses, foi promovida para secretária. Teve o desempenho reconhecido novamente, tornou-se a profissional responsável pela gestão de um prédio e hoje trabalha com accountability.