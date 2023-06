Parada LGBT tem discurso de Silvio de Almeida e shows de Pabllo Vittar e Daniela Mercury

A Avenida Paulista, na região central da capital, está tomada pelo público da 27ª Parada do Orgulho LGBT desde a manhã deste domingo (11). Algumas pessoas chegaram enroladas na bandeira do arco-íris e outras fantasiadas, enquanto as tradicionais drag queens apostavam em visuais mais chamativos para a festa.

Na edição deste ano, a parada tem como foco a luta para que as políticas públicas englobem a comunidade LGBTQIA+:

“A maior parte dos seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios são disfarçadamente direcionados às famílias e indivíduos cisgêneros e heterossexuais. Essas distorções ficam evidenciadas quando procuramos fazer parte desses programas”, diz o manifesto deste ano.

O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida, que desfilou no primeiro dos carros de som, disse que a parada busca unir a sociedade brasileira e garantir direitos a todas as pessoas.

“Essa é uma parada que, ao contrário do que muitos dizem, não é celebração da divisão, é a celebração da união. É para mostrar que brasileiros são muitos e diversos, e pertencem ao nosso país e merecem a proteção do Estado brasileiro”, destacou.

A secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, defendeu que o governo federal esteja junto com essa população “comprometendo-se a construir as políticas sociais que ajudem a mudar essa realidade”.

Silvio de Almeida discursou no evento (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

“A parada é o momento em que vamos às ruas para lutar contra uma narrativa que nos mata, que diz que nós temos que ter vergonha de ser quem somos. Por isso, é importante a narrativa do orgulho, nós temos que ter orgulho de ser quem somos”, afirmou.

Festa

Atração mais esperada desta e das paradas mais recentes, Pabllo Vittar emplacou um hit atrás do outro e levou o público ao delírio. Antes de sua entrada, outras atrações do trio já haviam instado o público a bradar e aplaudir por mais políticas públicas para os LGBTQIA+, em sincronia com o tema desta edição do desfile, de alta voltagem política.

Quem também se destacou na programação foi a cantora Daniela Mercury. Ela afirmou que celebrou dez anos de seu casamento no evento. Daniela comandou um trio elétrico que percorreu a avenida Paulista por volta das 15h. Enquanto cantava "Rapunzel", um de seus hits, ela chamou sua mulher, a jornalista Malu Verçosa. Em seguida, ela disse que iria "dar um beijo de casamento" no local, e as duas trocaram um beijo em frente ao público.