Cheiro de amor no ar. Casamentos homoafetivos mais que triplicaram nos últimos 10 anos

Dados dos cartórios brasileiros revelam que os casamentos homoafetivos cresceram quatro vezes nos últimos dez anos. Esse crescimento foi notado após a permissão nacional para esse tipo de união amorosa, em 2013.

No penúltimo ano do primeiro mandato da então presidenta Dilma Roussef (PT), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu que nenhum cartório no país poderia negar a realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou a conversão de uniões estáveis em casamentos.

Anteriormente, era necessário obter uma autorização judicial e o processo enfrentava diversas burocracias e obstáculos conservadores. A partir de 2013, foram realizadas mais de 76,4 mil celebrações. Desses, cerca de 42,7 mil (56%) uniram casais femininos e 33,7 mil (44%) juntaram casais masculinos.

Os números anuais

Significa que, em média, 7,6 mil matrimônios homoafetivos são celebrados. No primeiro ano em que a decisão do CNJ entrou em vigor, em 2013, 3.700 casais do mesmo sexo oficializaram sua união. Esse número continuou crescendo gradativamente nos anos seguintes e chegou a 9.520 em 2018, um aumento de mais de 157% em cinco anos.

Em 2019, já na gestão ultraconservadora de Jair Bolsonaro (PL), o número total de celebrações também superou 9 mil. Em 2020, com o avanço da pandemia da Covid-19 e em meio às restrições sanitárias, esse número reduziu para 6,4 mil. A partir de 2021, os números voltaram a crescer, até atingirem um recorde de quase 13 mil casamentos em 2022.

Por estado

Estado mais populoso do país, São Paulo foi quem mais celebrou o amor nesse período, representando 38,9% do total - o equivalente a cerca de 30 mil matrimônios. Rio de Janeiro, com 8,6% dos casamentos (6,5 mil), Minas Gerais, com 6,6% (5 mil), Santa Catarina, com 5% (3,8 mil), e Paraná, com 4,6% (3,5 mil).

Proporcionalmente, Alagoas é o estado que mais celebra casamentos entre casais femininos, representando 65,7% do total, enquanto o Mato Grosso do Sul é o estado com maior número de uniões masculinas, com 67,6% dos casamentos.

Tatiani Oliveira e Lumara Rodrigues foram o primeiro casal homoafetivo a se casar na cidade onde vivem, em Minas Gerais (Foto: Ricardo Carvalho/Divulgação)

Essas informações foram obtidas através da Central de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), que é a base de dados nacional de nascimentos, casamentos e óbitos, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Legalização

O CNJ passou a obrigar os cartórios a realizarem o casamento homoafetivo com base no entendimento de 2011 do Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu ser ilegal negar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Antes da ação do CNJ e do STF, os cartórios tinham de solicitar autorização judicial para celebrar o casamento gay.



Em 10 de maio de 2017, o STF decidiu equiparar os direitos a herança de uma união estável homossexual com a de um casamento civil.