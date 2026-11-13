Brasil é o terceiro país com mais cidadãos italianos residentes

O Brasil ocupa a terceira posição entre os países com mais cidadãos italianos residentes no mundo, com 760.435 pessoas registradas, segundo o relatório Italianos no Mundo 2026, divulgado pela Fundação Migrantes. O país fica atrás apenas da Argentina, com mais de 1 milhão de italianos, e da Alemanha, com 854.809.

Comunidade italiana bate recorde no exterior

O estudo indica que, em 1º de janeiro de 2026, havia 6.630.284 cidadãos italianos vivendo fora da Itália e registrados no AIRE. O total é mais que o dobro do registrado há 20 anos, quando pouco mais de 3,1 milhões de italianos moravam no exterior. Apenas no último ano, o número cresceu 3,4%, com mais de 217 mil novos registros.

Em 2025, 109.004 italianos se mudaram para outros países, e 57,3% deles tinham entre 20 e 39 anos. No mesmo período, 56.451 cidadãos retornaram à Itália. Embora os retornos tenham aumentado nos últimos anos, o saldo migratório continua negativo, com impacto mais forte em regiões como Molise, Basilicata e Calábria.

Espanha ganha força como destino

A Europa continua sendo o principal destino dos italianos que deixam o país, concentrando mais da metade da comunidade expatriada. Entre os países europeus, a Espanha se destacou nos últimos anos e passou a atrair um volume crescente de italianos, especialmente jovens qualificados, profissionais e famílias.

Em julho de 2026, mais de 223 mil trabalhadores italianos estavam registrados no sistema de seguridade social espanhol. Segundo o relatório, a migração para o país quase triplicou em cinco anos. Entre os italianos que vivem na Espanha, 37,1% têm diploma universitário, o que reforça o perfil qualificado dessa corrente migratória.

Nova geração de emigrantes e desafios da mobilidade

Outro dado relevante do levantamento é o aumento da parcela de italianos nascidos no exterior. Em 2015, esse grupo representava 22,8% dos expatriados italianos; em 2025, chegou a 34%, o equivalente a mais de um em cada três emigrantes. O crescimento foi de 59% em dez anos.

O relatório, elaborado com a participação de 47 colaboradores, destaca que a mobilidade italiana contemporânea não se explica apenas por razões econômicas. Ela também envolve busca por reconhecimento profissional e melhores condições de vida, além de desafios como instabilidade no trabalho, dificuldade para reconhecer diplomas, custo de vida elevado, acesso desigual à proteção social e obstáculos para encontrar moradia.

Para a Fundação Migrantes, os italianos no exterior formam uma comunidade mais jovem, diversa e dinâmica, capaz de criar redes internacionais e manter vínculos familiares, culturais e sociais com a Itália. Como resume o diretor-geral Pierpaolo Felicolo, é impossível compreender plenamente o país sem considerar também quem vive fora dele. (com informações da agência Ansa)