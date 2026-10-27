Confirmada a notícia! Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e pedirá asilo a Trump

Candidato derrotado está na mira de dois inquéritos que tramitam no STF

Publicado em 27/10/2026 às 16:02

Alterado em 27/10/2026 às 16:02

O senador Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil com destino aos Estados Unidos, segundo informações divulgadas por veículos de imprensa nesta tarde. A apuração cita pessoas próximas à família e indica que o parlamentar estava desaparecido desde a manhã desta terça-feira (27).

De acordo com essas versões, o último contato teria ocorrido por volta das 8h, quando ele informou ao coordenador de campanha, Rogério Marinho, que estava “esfriando a cabeça”. Na ocasião, não foi confirmado se o senador já havia deixado o território nacional.

Intimação do STF e viagem cercada de dúvidas

A decisão de viajar teria ocorrido logo após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimar Flávio a entregar o passaporte. Relatos publicados pela imprensa apontam ainda que aliados no Brasil e nos Estados Unidos teriam atuado para facilitar a entrada do político no país, possivelmente pela Flórida.

Apesar disso, o trajeto exato segue incerto. Uma das versões afirma que a saída teria acontecido a partir da Argentina, mas o governo de Javier Milei informou não haver registro da entrada do senador no país, o que aumenta as dúvidas sobre a rota utilizada.

Investigação no STF e desgaste político

Flávio Bolsonaro é alvo de dois inquéritos que tramitam no STF. Em um deles, é suspeito, junto ao advogado Willer Tomaz, de participação em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas. No outro, responde a uma investigação sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No campo político, o senador não reconheceu a derrota para Lula, mas também não apresentou ação para pedir a anulação da eleição em razão do prolongamento do horário de votação. O Partido Liberal, por sua vez, reconheceu publicamente a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu com diferença superior a 4,4 milhões de votos.

Versões divergentes sobre o paradeiro

As informações sobre o paradeiro de Flávio Bolsonaro seguem conflitantes, com relatos de que ele teria viajado com a família e de que sua entrada nos Estados Unidos foi articulada por aliados. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o local exato em que o senador se encontra nem sobre a data precisa da viagem.

Michelle confirmou a aliados e fala em asilo político

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro confirmou a aliados, nesta terça-feira (27/10), que o enteado deixou o Brasil. Segundo a coluna do Igor Gadelha, do "Metrópoles", ela teria sido procurada por pessoas próximas para informar o paradeiro do senador e confirmou que ele havia saído do país.

Aliados de Flávio afirmam ainda que ele deve entrar oficialmente com um pedido de asilo político junto ao governo Trump assim que chegar aos Estados Unidos. A possibilidade aumenta a repercussão do caso e amplia as especulações sobre os próximos passos do parlamentar fora do país.



