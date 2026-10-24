MPT-RJ apura carta do supermercado Zona Sul enviada a funcionários antes da eleição

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro informou nesta sexta-feira (23) que registrou uma notícia de fato para apurar o envio de uma carta pela rede de Supermercados Zona Sul a seus funcionários às vésperas da eleição. O documento, assinado pelo presidente da empresa, defende o voto consciente e afirma que “chegou a hora de mudar”, sem citar nominalmente nenhum candidato.

A iniciativa foi denunciada pelo vereador Rick Azevedo (Psol), eleito deputado federal. Em publicação, ele afirmou que a rede distribuiu aos empregados uma carta com conteúdo que, na avaliação dele, configura assédio eleitoral. O parlamentar também questionou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral diante do caso.

O que diz o documento

No texto, a rede Zona Sul descreve o Brasil como um país que enfrenta três formas de esgotamento: ético, moral e de modelo. Segundo a carta, o esgotamento ético estaria ligado à perda de espaço dos princípios e da responsabilidade com o interesse público, enquanto o moral se relacionaria à deterioração da confiança nas instituições.

O documento também aponta naturalização de situações que deveriam provocar indignação e defende a necessidade de revisão de prioridades, posturas e modelos. A mensagem não cita nomes de candidatos, mas o teor da comunicação interna motivou a apuração do MPT-RJ.

Repercussão e investigação

A Agência Brasil informou que não conseguiu contato com a direção da rede de supermercados Zona Sul. O espaço segue aberto para manifestação da empresa sobre a denúncia e sobre o conteúdo da carta enviada aos funcionários.

Com a abertura da notícia de fato, o MPT-RJ dará seguimento à análise do caso para verificar se houve eventual irregularidade na conduta da empresa durante o período eleitoral. (com informações da Agência Brasil)