ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quinta, 22 de Outubro de 2026

BRASIL

Flavio Bolsonaro teve festas com garotas de programa em lancha, durante a pandemia, diz revista

O então filho do presidente compareceu ao convescote a convite de empresários que queriam vender vacina para o governo. Um dos parlamentares deu de presente um Rolex ao senador

Por JORNAL DO BRASIL
[email protected]

Publicado em 22/10/2026 às 10:27

Alterado em 22/10/2026 às 10:28

Se as águas do Lago Paranoá falassem... Foto: reprodução

Os empresários Danilo Trento e Francisco Maximiano embarcaram em um jatinho de São Paulo para Brasília, no dia 16 de julho de 2020, com a missão de alavancar interesses ligados à Precisa Medicamentos e à vacina Covaxin. A viagem ocorreu em plena pandemia, quando o Brasil ainda acumulava milhares de mortes por Covid-19 e o governo federal enfrentava críticas pela lentidão nas negociações com laboratórios internacionais. A notícia - intitulada 'Uma tarde no Lago', foi publicada nesta quinta-feira (22), no site da revista Piauí, pelos jornalistas João Batista Jr., Ana Clara Costa e Breno Pires.

Ao chegarem à capital, os empresários seguiram para um hotel no centro da cidade, acompanhados do agente de viagens Raphael Barão e de três garotas de programa. A movimentação faz parte de um contexto mais amplo de aproximação com personagens influentes em Brasília, onde contatos pessoais e redes de favorecimento eram vistos como ativos valiosos para negócios com o poder público.

O passeio de lancha no Lago Paranoá

No dia seguinte, a programação incluiu um churrasco em uma lancha no Lago Paranoá, com bebidas, comida e a presença de Flávio Bolsonaro, além de Alexandre Santini. A embarcação circulou pelo lago sob o temor de ser flagrada, e o encontro terminou com o senador recebendo um relógio Rolex de presente, gesto atribuído a Danilo Trento.

O episódio ganhou relevância porque ocorreu em meio às tentativas da Precisa de ampliar seu espaço junto ao governo Bolsonaro. A reportagem também aponta que, na dinâmica desses encontros privados, o uso de celulares era vetado, bolsas eram recolhidas e a presença de mulheres era comum, reforçando a lógica de sigilo e influência que cercava esse tipo de reunião em Brasília.

Covaxin, CPI e os bastidores políticos

Meses depois, as suspeitas sobre a negociação da Covaxin chegaram à CPI da Pandemia. A comissão investigou o papel de empresários, intermediários e aliados políticos na tentativa de fechar contratos com o Ministério da Saúde, além de apurar a relação entre o entorno de Flávio Bolsonaro e a Precisa Medicamentos.

O contrato da vacina previa preço superior ao de ofertas feitas por outras farmacêuticas, o que aumentou as desconfianças. As denúncias mobilizaram servidores do Ministério da Saúde e resultaram em um relatório final com pedidos de indiciamento, entre eles o de Flávio Bolsonaro, Danilo Trento e Francisco Maximiano.

Influência, negócios e novas conexões

A reportagem mostra ainda que a proximidade com Flávio Bolsonaro teria aberto portas para encontros com autoridades, como uma reunião com o presidente do BNDES para discutir financiamento a um novo negócio de Maximiano no setor de telecomunicações. Embora o banco afirmasse que nenhuma operação foi concluída, a agenda reforçou a impressão de acesso privilegiado ao governo.

O texto também recupera outras viagens e episódios que ligam o senador ao universo de empresários e operadores de Brasília, incluindo agendas em Las Vegas e novas menções ao entorno de cassinos, bets e encontros reservados. No conjunto, a apuração retrata um ambiente em que negócios, política e eventos privados se misturam de forma recorrente. (com informações da revista Piauí)

Tags:

Banco Master

bolsonaro

Covaxin

CPI da Pandemia

Daniel Vorcar

Daniel Vorcaro

Danilo Trento

Flavio Bolsonaro

Francisco Maximiano

Lago Paranoá

lobby em Brasília

Master

Precisa Medicamentos

Raphael Barão

Rolex

Deixe seu comentário