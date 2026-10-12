Círio de Nazaré mobiliza Belém com fé, tradição e milhões de romeiros

Em outubro, o Círio de Nazaré transforma Belém em um grande ponto de encontro entre fé, devoção e cultura popular. A celebração reúne fiéis, turistas e moradores em uma programação marcada por emoção, esperança e demonstrações de amor ao próximo, muito além do caráter religioso que a tornou conhecida em todo o país.

Reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade, o Círio soma mais de 200 anos de história e ocupa um lugar central na identidade paraense e amazônica. A festa reúne elementos como culinária típica, brinquedos de miriti, expressões regionais, acolhimento e uma religiosidade que atravessa gerações.

A origem da devoção a Nossa Senhora de Nazaré

A tradição remete ao século 18, quando o caboclo Plácido teria encontrado uma pequena imagem de Nossa Senhora às margens do igarapé Murutucu. Segundo a devoção popular, a imagem foi levada para casa, mas desapareceu e reapareceu no mesmo local onde havia sido achada, o que se repetiu outras vezes.

Diante da crença de que Nossa Senhora de Nazaré desejava permanecer ali, foi construída uma ermida no local. Essa história deu início a uma devoção que cresceu ao longo dos anos e hoje se conecta ao trajeto final da grande procissão, que termina nos fundos da Basílica Santuário de Nazaré.

O significado do Círio para os devotos

Para muitos fiéis, o Círio é um momento de renovação espiritual e de fortalecimento dos laços familiares. A universitária Stephany Beatriz relata que sua ligação com Nossa Senhora de Nazaré começou ainda na infância, por influência da família, e se tornou parte de sua história e de suas orações.

Ela destaca que a celebração representa fé, esperança e gratidão, sentimentos que resumem a experiência de milhares de pessoas que participam da festa todos os anos. É também um período em que promessas, agradecimentos e manifestações de devoção ganham força nas ruas de Belém.

Programação do Círio 2026 e estrutura da procissão

Em 2026, o Círio de Nazaré terá como tema “Maria, Mãe Missionária que nos dá Jesus” e contará com 14 procissões realizadas entre os dias 7 e 26 de outubro. A principal romaria começou após a missa na Catedral Metropolitana de Belém e segue até a Basílica Santuário de Nazaré.

O percurso tem 3,6 quilômetros e duração estimada de seis horas, com expectativa de reunir 2,3 milhões de fiéis. Para garantir a organização do evento, a programação inclui bloqueios de trânsito, ordenamento dos participantes e pontos de atendimento da Cruz Vermelha e da Defesa Civil ao longo do trajeto. (com informações da Agência Brasil)