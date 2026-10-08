Primeiro caça Gripen produzido no Brasil entra na etapa final de testes

O primeiro caça Gripen produzido fora da Suécia decolou do aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP), no dia 6 de outubro, e concluiu com sucesso seu voo inaugural. A missão teve como foco verificar o funcionamento dos sistemas básicos e o desempenho inicial da aeronave, etapa essencial antes da certificação e da entrega à Força Aérea Brasileira.

O teste foi conduzido pelo piloto-chefe de testes da Saab, Jakob Högberg, com planejamento e execução realizados por engenheiros de voo da Embraer. A operação marcou o início da fase final de fabricação do caça no Brasil e reforçou a cooperação entre as duas empresas dentro do programa Gripen.

Transferência de tecnologia e produção nacional

Para a Saab, o voo representa um novo nível de maturidade da produção do Gripen em território brasileiro. Já a Embraer destacou o marco como resultado de uma estratégia de longo prazo que combinou a visão da Força Aérea Brasileira, a expertise da Saab e a capacidade industrial da empresa brasileira.

O programa foi responsável pela maior transferência de tecnologia já realizada pela Saab, capacitando mais de 350 engenheiros, técnicos e pilotos brasileiros. Além disso, fortaleceu a indústria nacional de defesa e ampliou a presença de empresas do país na cadeia global de fornecedores da companhia sueca.

Entrega à FAB e próximos passos

Após a campanha de voo de aceitação de produção, a aeronave será certificada e estará pronta para entrega à FAB. Em seguida, será transferida para a Base Aérea de Anápolis, em Goiás, onde passará a integrar o Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), unidade que já opera 10 caças Gripen.

Este é o primeiro de 15 caças que serão produzidos no Brasil dentro do programa atual. O contrato firmado entre Saab e governo brasileiro prevê 36 aeronaves no total, sendo 28 Gripen E e oito Gripen F, em uma iniciativa que também abre espaço para novas oportunidades no mercado nacional e internacional.

Impacto para a indústria brasileira

A Embraer abriga a única linha de produção de caças supersônicos da América do Sul e ocupa posição central na fabricação do Gripen no Brasil. A parceria com a Saab já resultou no primeiro Gripen F apresentado oficialmente pela FAB, além de reforçar a capacidade produtiva local para atender a demanda global pelo modelo.

Com o novo acordo entre as empresas, a produção brasileira também poderá complementar a linha final de montagem em Linköping, na Suécia. A expectativa é ampliar a participação do país no programa e consolidar o papel do Brasil como polo estratégico na indústria aeroespacial de defesa.