Observadores internacionais chegam ao Brasil para eleições

Delegações de organizações internacionais convidadas como observadoras independentes já começaram a chegar ao Brasil para acompanhar o processo eleitoral. A atuação dessas missões tem como objetivo avaliar a integridade do pleito, a eficiência operacional e o cumprimento estrito das normas eleitorais durante a preparação, a votação e a apuração.

Ao todo, mais de 140 observadores de sete organizações internacionais vão monitorar as etapas da eleição deste domingo (4). Entre as instituições estão a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Parlamento do Mercosul (Parlasul), a União Europeia, a Liga dos Estados Árabes, a Roaje-CPLP, a Uniore e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral.

OEA lidera a maior delegação

A missão da OEA reúne 91 observadores de 23 países e vai acompanhar o processo em 20 estados e no Distrito Federal. O grupo é chefiado por José Miguel Insulza, ex-secretário-geral da entidade e ex-ministro das Relações Exteriores do Chile. Parte da delegação já se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques.

Segundo a organização, os integrantes têm experiência em áreas como logística eleitoral, tecnologia, justiça eleitoral, financiamento político, violência, campanhas, mídia e comunicação digital. A missão também conversou com técnicos e com representantes da campanha do senador Flávio Bolsonaro.

Parlasul e Carter Center também atuam no país

A missão do Parlasul chegou ao Brasil em 29 de setembro e é liderada pelo parlamentar argentino Raul Bittel. O grupo se reuniu com consultores legislativos do Senado e com Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial da Presidência da República. A entidade informou que sua atuação será técnica, neutra e não intervencionista, respeitando a soberania nacional e a legislação eleitoral brasileira.

Já os observadores do The Carter Center também estão no país e tiveram encontro com integrantes do TSE. Liderada por Jennie Lincoln, a delegação conta com profissionais de Portugal, Alemanha e Estados Unidos e vai focar em tecnologia eleitoral, marco jurídico da administração eleitoral e educação do eleitor. A organização afirma que a missão busca reforçar a transparência e ajudar na avaliação da integridade do processo.

Observação nacional também está autorizada

Além das organizações internacionais formalmente convidadas, entidades da sociedade civil brasileira e governos estrangeiros também podem participar como observadores, desde que tenham solicitado credenciamento ao TSE. Entre as instituições autorizadas estão Transparência Eleitoral Brasil, Anadep e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

As missões devem produzir relatórios técnicos com eventuais recomendações para aprimorar os procedimentos eleitorais e ampliar o intercâmbio de boas práticas entre países. A presença dos observadores é vista como parte do esforço de acompanhamento e validação do processo eleitoral brasileiro.