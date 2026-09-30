PF encontra mensagens entre Daniel Vorcaro e Luciano Huck

A Polícia Federal encontrou no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mensagens que indicam uma relação próxima com Luciano Huck. Segundo reportagem da revista Veja, os diálogos mencionam negócios, publicidade, viagens, aviação e contatos pessoais entre o banqueiro e o apresentador.

A publicação afirma que a análise dos investigadores não aponta ilegalidade direta por parte de Huck. Ainda assim, o conteúdo das mensagens chama atenção porque revela uma convivência frequente e diferentes frentes de aproximação ao longo de 2023 e 2024.

Negócios, TV Globo e patrocínio

O primeiro registro citado pela reportagem é de novembro de 2023, após um encontro presencial entre os dois. A partir de 2024, a relação teria avançado para conversas comerciais e negociações envolvendo o Will Bank, instituição controlada por Vorcaro, e o programa Domingão, da TV Globo.

De acordo com a Veja, o acordo teria movimentado R$ 83 milhões em mídia para a emissora e R$ 26 milhões destinados a Luciano Huck por meio de contrato pessoal. A reportagem também relata que Vorcaro foi à Globo, conheceu a emissora e depois jantou com o apresentador.

Parceria em avião e viagens

Além das tratativas comerciais, as mensagens mostram que os dois também avaliaram uma parceria na aviação. Em fevereiro de 2024, Huck teria proposto a Vorcaro uma sociedade em um Gulfstream G550, reforçando o tom de proximidade entre eles.

O vínculo ainda aparece em episódios ligados a viagens e deslocamentos. Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, Huck pediu uma aeronave emprestada para ir a Canoas, e, em outra ocasião, um avião ligado ao empresário o levou até Varsóvia, na Polônia, em viagem relacionada a uma entrevista com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Repercussão e silêncio de Huck

Em maio de 2024, Huck chegou a convidar Vorcaro para uma festa após o show de Madonna no Rio de Janeiro, mas o empresário recusou porque estava nos Estados Unidos. Os registros reforçam, segundo a reportagem, que a relação entre eles era bastante próxima.

Até o momento, Luciano Huck não se manifestou sobre o caso. A reportagem continua repercutindo na imprensa, e o Área VIP informa que deixa o espaço aberto para esclarecimentos.(reportagem ampliada com informações da Revista Fórum)