Exército faz simulado nacional contra ataques cibernéticos

O Exército brasileiro coordena nesta semana o exercício Guardião Cibernético, uma simulação voltada a preparar o país para enfrentar ataques cibernéticos. A iniciativa é conduzida pelo Comando de Defesa Cibernética e conta com apoio da Marinha e da Força Aérea Brasileira.

O treinamento acontece entre esta segunda-feira (21) e sexta-feira (25), de forma simultânea em Brasília e em outras seis cidades: Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Recife, São Paulo e Curitiba. A proposta é reunir diferentes instituições em um ambiente controlado, capaz de reproduzir situações de crise com impacto real.

Participação ampla e foco em setores estratégicos

Esta é a oitava edição do exercício, que reúne mais de 1,3 mil participantes de 300 organizações, além de representantes de outros 14 países. O simulado integra forças armadas, órgãos governamentais, órgãos reguladores e operadores de infraestruturas consideradas essenciais para o funcionamento do país.

Entre os setores envolvidos estão abastecimento de água, energia, telecomunicações e mercado financeiro. A ideia é testar a capacidade de reação desses ambientes diante de ataques complexos e coordenados, validando procedimentos e planos de contingência.

Validação de resposta e soberania nacional

Os participantes enfrentam cenários semelhantes aos usados por organizações reais, o que permite avaliar a eficácia das respostas e aprimorar a cooperação entre áreas civis e militares. Com isso, o exercício busca fortalecer o sistema nacional de defesa e reduzir vulnerabilidades diante de ameaças digitais.

Segundo o Exército, a cibernética é um dos três setores estratégicos definidos pela Estratégia Nacional de Defesa. O campo envolve sistemas informatizados que operam computadores, rádios, radares, carros de combate e defesa antiaérea, reforçando a importância do tema para a segurança e a soberania do país.