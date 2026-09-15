PF foca em festas privadas de Daniel Vorcaro como ativo para atrair políticos

A Polícia Federal identificou, em celulares atribuídos a Daniel Vorcaro, indícios de organização de festas privadas voltadas a autoridades e empresários. Segundo os diálogos, os encontros incluíam bebidas alcoólicas, apresentações musicais e a presença de mulheres levadas por intermediários.

O material também cita eventos realizados em diferentes cenários de alto padrão, como uma embarcação em Angra dos Reis e uma boate em São Paulo. A investigação ganhou repercussão após registros dessas festas circularem nas redes sociais e chamarem atenção pela estrutura e pela lista de convidados.

Festa em São Paulo reuniu artistas e convidados

Um dos eventos descritos nas apurações teria ocorrido na Madame Satã, na Bela Vista, em outubro de 2023, com temática de Halloween. De acordo com os registros, o local foi fechado para a ocasião e recebeu apresentações de nomes conhecidos da música eletrônica, em uma programação que se estendeu até a manhã seguinte.

A festa também teria contado com mulheres estrangeiras e convidados ligados ao meio empresarial e político. Entre os nomes mencionados nas reportagens e nos autos aparece o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, que afirmou ter apenas repassado convites a pedido do anfitrião.

Angra dos Reis e o barco de alto padrão

Além dos eventos em São Paulo, a PF apura a realização de festas em um iate de luxo ligado ao banqueiro em Angra dos Reis. Um tripulante ouvido pelos investigadores relatou que os encontros eram marcados por bebidas, drogas, garotas de programa e presença de personalidades.

O depoimento também menciona a participação de uma diretoria da Prime You, empresa de jatinhos associada ao entorno de Vorcaro, que seria responsável por levar mulheres aos eventos. A linha de investigação busca entender a estrutura usada para organizar e abastecer essas reuniões privadas.

Sigilo derrubado e novas revelações

As festas atribuídas a Vorcaro começaram a ser conhecidas no fim do ano passado, quando outra leva de mensagens revelou o chamado “Cine Trancoso”, evento ocorrido na mansão do banqueiro na Bahia. Agora, com a liberação de parte das apurações, surgem novos detalhes sobre a dimensão e o funcionamento desses encontros.

O ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo de parte das investigações após pedido da Procuradoria-Geral da República. O STF determinou ainda a divulgação do restante dos documentos em até 24 horas, ampliando o acesso às informações do inquérito. (matéria ampliada com informações da Agência Estado)