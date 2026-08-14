GIFE anuncia congresso em Salvador com foco em filantropia e investimento social

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) vai realizar, entre os dias 8 e 10 de junho de 2027, a 14ª edição de seu congresso em Salvador. Considerado o maior evento da América Latina dedicado à filantropia e ao Investimento Social Privado, o encontro deve reunir cerca de 1,5 mil participantes do Brasil e de outros países.

Com o tema “Brasil em transformação: das agendas sociais a projetos de país”, a programação foi pensada para promover uma reflexão coletiva sobre o futuro desejado para o país. A proposta é discutir estratégias para fortalecer o setor, ampliar a cultura de doação e incentivar práticas filantrópicas com impacto social mais amplo.

Debate sobre desigualdades e desenvolvimento

Ao longo dos três dias de evento, o congresso vai reunir palestras, debates, trocas de experiências e apresentação de dados sobre assuntos centrais para a filantropia e para o Investimento Social Privado. A intenção é estimular caminhos que contribuam para um Brasil mais democrático, justo, sustentável e menos desigual.

Segundo o secretário-geral do GIFE, Cassio França, o congresso será um espaço de discussão de estratégias voltadas a um futuro mais equitativo. O foco também está no enfrentamento sistêmico das desigualdades, tema considerado essencial para avanços sociais consistentes no país.

Nordeste ganha protagonismo no setor

Realizado bienalmente desde 2000, o congresso terá sua segunda edição consecutiva no Nordeste. A região vem registrando fortalecimento do Investimento Social Privado, com a atuação de organizações estruturadas e o desenvolvimento de iniciativas transformadoras.

Esse cenário, segundo o GIFE, ajuda a ampliar parcerias e ações voltadas à redução das desigualdades no Brasil. A escolha de Salvador reforça o papel crescente do Nordeste no debate nacional sobre filantropia, impacto social e construção de projetos de país. (com informações da Agência Estado)