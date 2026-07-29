Brasil registra 1,8 milhão de acidentes de trabalho em três anos e meio

O Brasil registrou 1.843.604 acidentes de trabalho entre janeiro de 2023 e maio de 2026, segundo dados divulgados pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt). Apenas nos cinco primeiros meses de 2026, foram 222.139 ocorrências notificadas.

O levantamento usa como base informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde. Para a entidade, os números ajudam a dimensionar os efeitos dos acidentes sobre a saúde da população, a Previdência Social e a demanda por serviços assistenciais públicos e privados.

Homens e adultos jovens concentram a maior parte dos casos

Entre os registros analisados, 74,7% envolveram homens, o equivalente a 1.376.463 notificações. As mulheres responderam por 466.921 casos, enquanto 220 registros não tiveram o sexo informado.

A concentração também é alta entre pessoas em idade produtiva. O grupo de 20 a 34 anos reuniu 783.598 notificações, e a faixa de 35 a 49 anos somou 610.441. Juntas, essas duas faixas etárias representaram 75,6% de todos os acidentes contabilizados no período.

Sul e Sudeste lideram as notificações

As regiões Sul e Sudeste concentraram 1.338.895 ocorrências, o que corresponde a 72,6% do total. O Sudeste respondeu por 788.518 notificações, enquanto o Sul somou 550.377 registros.

Depois aparecem o Nordeste, com 223.250 casos, o Centro-Oeste, com 175.366, e o Norte, com 106.093. O cenário reforça a concentração dos acidentes em áreas mais industrializadas e com maior volume de empregos formais.

São Paulo lidera o ranking entre os estados

Entre os estados, São Paulo aparece na primeira posição, com 533.557 registros. Na sequência vêm Rio Grande do Sul, com 245.641 casos; Paraná, com 197.011; Minas Gerais, com 152.192; e Santa Catarina, com 107.725.

Esses cinco estados somam 67% de todas as notificações do país. Na outra ponta do levantamento estão Piauí, Amazonas, Acre, Sergipe e Amapá, que registraram os menores volumes absolutos de acidentes de trabalho.

Dados servem de base para prevenção

O presidente da Anamt, Francisco Cortes Fernandes, afirma que as estatísticas são fundamentais para orientar ações de combate a riscos que podem comprometer a vida, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e de suas famílias.

Segundo a entidade, compreender a distribuição dos acidentes por região, idade, sexo e estado é essencial para planejar políticas de prevenção e fortalecer a assistência aos trabalhadores acidentados. (com informações da Agência Brasil)