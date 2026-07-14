Padre do DF desafia o papa por tê-lo excomungado

Françoá Costa classificou a decisão do Vaticano como 'nula' e 'inválida'

Publicado em 14/07/2026 às 10:16

Alterado em 14/07/2026 às 13:33

Um padre brasileiro responsável pela Capela Santo Atanásio, em Ceilândia (DF), afirmou que não reconhece a excomunhão confirmada pela Arquidiocese de Brasília e disse que continuará celebrando missas normalmente no local. Trata-se de Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, que também rejeitou as acusações de cisma ligadas à sua atuação e à da capela.

Decisão do Vaticano e reação do sacerdote

A medida foi motivada pelo vínculo criado com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, grupo ultraconservador que rompeu com a Igreja Católica e voltou a desafiar orientações da Santa Sé. Em decreto publicado em 2 de julho, o Dicastério para a Doutrina da Fé afirmou que os ministros da fraternidade estão em situação de cisma e que fiéis leigos que aderirem formalmente ao grupo passam a ser considerados excomungados.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o padre Françoá classificou como nulas e inválidas as excomunhões e as acusações contra integrantes e apoiadores da fraternidade. Ele também declarou que seguirá celebrando a missa diariamente, mencionando o nome do papa no cânon e rezando pelo arcebispo de Brasília, reforçando que se considera católico.

Posição da Arquidiocese de Brasília

Na avaliação da Arquidiocese de Brasília, todas as celebrações, atividades pastorais e iniciativas promovidas pela Capela Santo Atanásio são irregulares porque não estão em comunhão com o Romano Pontífice nem com o arcebispo metropolitano. A instituição também orientou os fiéis a não frequentarem a capela, alertando que a participação em atividades ligadas à Fraternidade São Pio X pode levar à situação de cisma e excomunhão.

O contexto da crise com a Fraternidade São Pio X

A decisão do Vaticano veio um dia depois de a Fraternidade Sacerdotal São Pio X ordenar quatro novos bispos, apesar do apelo do papa Leão XIV para que a cerimônia não fosse realizada. Fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre, a fraternidade reúne cerca de 600 mil fiéis em vários países e mantém uma longa disputa com a Santa Sé em torno da autoridade do papa e das mudanças promovidas pela Igreja nas últimas décadas.