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Padre do DF desafia o papa por tê-lo excomungado
Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 14/07/2026 às 10:16
Alterado em 14/07/2026 às 13:33
Um padre brasileiro responsável pela Capela Santo Atanásio, em Ceilândia (DF), afirmou que não reconhece a excomunhão confirmada pela Arquidiocese de Brasília e disse que continuará celebrando missas normalmente no local. Trata-se de Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, que também rejeitou as acusações de cisma ligadas à sua atuação e à da capela.
Decisão do Vaticano e reação do sacerdote
A medida foi motivada pelo vínculo criado com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, grupo ultraconservador que rompeu com a Igreja Católica e voltou a desafiar orientações da Santa Sé. Em decreto publicado em 2 de julho, o Dicastério para a Doutrina da Fé afirmou que os ministros da fraternidade estão em situação de cisma e que fiéis leigos que aderirem formalmente ao grupo passam a ser considerados excomungados.
Em vídeos divulgados nas redes sociais, o padre Françoá classificou como nulas e inválidas as excomunhões e as acusações contra integrantes e apoiadores da fraternidade. Ele também declarou que seguirá celebrando a missa diariamente, mencionando o nome do papa no cânon e rezando pelo arcebispo de Brasília, reforçando que se considera católico.
Posição da Arquidiocese de Brasília
Na avaliação da Arquidiocese de Brasília, todas as celebrações, atividades pastorais e iniciativas promovidas pela Capela Santo Atanásio são irregulares porque não estão em comunhão com o Romano Pontífice nem com o arcebispo metropolitano. A instituição também orientou os fiéis a não frequentarem a capela, alertando que a participação em atividades ligadas à Fraternidade São Pio X pode levar à situação de cisma e excomunhão.
O contexto da crise com a Fraternidade São Pio X
A decisão do Vaticano veio um dia depois de a Fraternidade Sacerdotal São Pio X ordenar quatro novos bispos, apesar do apelo do papa Leão XIV para que a cerimônia não fosse realizada. Fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre, a fraternidade reúne cerca de 600 mil fiéis em vários países e mantém uma longa disputa com a Santa Sé em torno da autoridade do papa e das mudanças promovidas pela Igreja nas últimas décadas.