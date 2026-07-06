ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Segunda, 06 de de 2026

BRASIL

Itamaraty faz alerta sobre possível ação militar dos EUA no Brasil

...

Por IVAN LONGO, da Revista Fórum

Publicado em 06/07/2026 às 09:37

Alterado em 06/07/2026 às 09:37

O chanceler Mauro Vieira Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Itamaraty, por meio de documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira, admitiu o temor de que os Estados Unidos utilizem força militar em território brasileiro caso confirmem a classificação do Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. A informação veio à tona em resposta a um pedido de informação da Câmara dos Deputados e expõe, pela primeira vez em termos oficiais, a dimensão do risco que a medida unilateral norte-americana representa para o Brasil, com implicações que vão do campo militar ao econômico e migratório.

Em documento oficial, o chanceler Mauro Vieira foi direto: a classificação unilateral do CV e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos “poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal”. E foi além: “Há, ademais, o risco de uso da força militar dos EUA contra o território nacional.”

A declaração consta de resposta formal do Itamaraty a um pedido de informação encaminhado pela Câmara dos Deputados. O fato de o próprio chanceler assinar o documento e nomear explicitamente o risco de intervenção militar confere ao alerta um peso institucional que vai além do protocolo diplomático habitual.

Implicações da classificação unilateral dos EUA

A ameaça militar é a mais grave, mas não é a única. No mesmo documento, Vieira listou um conjunto de consequências que a designação pode desencadear, descrevendo “impactos relevantes tanto no plano econômico quanto no da soberania nacional”. O ponto central é a amplitude da legislação antiterrorismo norte-americana: ela permite que autoridades dos EUA apliquem medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras, mesmo aquelas sem vínculos diretos com os grupos designados ou cuja ligação seja indireta ou meramente involuntária.

Segundo o chanceler, a “ampla discricionariedade” prevista na legislação americana é, por si só, um fator de risco. Isso significa que cidadãos e empresas brasileiras podem ser afetados por sanções financeiras, restrições migratórias ou consequências penais sem que haja qualquer processo legal conduzido sob a jurisdição brasileira. O congelamento de ativos, a exclusão do sistema financeiro norte-americano e a proibição de “apoio material” a integrantes das facções são medidas automáticas que decorrem da designação, e sua aplicação pode atingir atores que sequer têm consciência de qualquer vínculo com o crime organizado.

Contexto da medida e oposição brasileira
O chanceler foi cuidadoso ao delimitar o terreno jurídico: como se trata de um “ato unilateral” dos EUA, o Brasil não é formalmente obrigado a se manifestar. Mas o governo escolheu fazê-lo. “O governo brasileiro tem externado sua oposição a essa medida”, afirmou Vieira no documento, sinalizando que a postura não é de indiferença, mas de resistência ativa dentro dos canais diplomáticos disponíveis. O detalhe relevante é que não houve comunicação formal do governo estadunidense ao Brasil sobre a decisão, o que reforça o caráter unilateral e, na prática, impede qualquer negociação prévia.

A Fórum já havia noticiado que os EUA preparavam a classificação de PCC e CV como organizações terroristas estrangeiras, com anúncio esperado pelo Departamento de Estado. À época, o governo brasileiro buscava reabrir canais de diálogo com Washington, e o próprio Vieira teria sido informado sobre o avanço da proposta durante agenda na capital norte-americana.

A lógica da classificação unilateral é clara em seus efeitos práticos: transfere para Washington o poder de definir quem, no Brasil, representa uma ameaça à segurança, e quais consequências essa definição acarreta. Decisões sobre segurança interna brasileira passam a ser moldadas por critérios estabelecidos por uma potência estrangeira, sem contraditório, sem tratado e sem soberania compartilhada. Quem perde, nesse cenário, é o Estado brasileiro e, sobretudo, os cidadãos e empresas que podem ser alcançados pela discricionariedade da lei norte-americana sem qualquer garantia de devido processo legal sob a jurisdição nacional.

Do outro lado, setores da direita brasileira que historicamente defendem uma agenda punitivista e a retórica da “guerra às drogas” encontram na medida norte-americana um reforço simbólico para seu discurso, ainda que o preço seja a entrega de parcela da autonomia do país a interesses externos.

Deixe seu comentário