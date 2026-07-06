Itamaraty faz alerta sobre possível ação militar dos EUA no Brasil

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Publicado em 06/07/2026 às 09:37

Alterado em 06/07/2026 às 09:37

O Itamaraty, por meio de documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira, admitiu o temor de que os Estados Unidos utilizem força militar em território brasileiro caso confirmem a classificação do Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. A informação veio à tona em resposta a um pedido de informação da Câmara dos Deputados e expõe, pela primeira vez em termos oficiais, a dimensão do risco que a medida unilateral norte-americana representa para o Brasil, com implicações que vão do campo militar ao econômico e migratório.

Em documento oficial, o chanceler Mauro Vieira foi direto: a classificação unilateral do CV e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos “poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal”. E foi além: “Há, ademais, o risco de uso da força militar dos EUA contra o território nacional.”

A declaração consta de resposta formal do Itamaraty a um pedido de informação encaminhado pela Câmara dos Deputados. O fato de o próprio chanceler assinar o documento e nomear explicitamente o risco de intervenção militar confere ao alerta um peso institucional que vai além do protocolo diplomático habitual.

Implicações da classificação unilateral dos EUA

A ameaça militar é a mais grave, mas não é a única. No mesmo documento, Vieira listou um conjunto de consequências que a designação pode desencadear, descrevendo “impactos relevantes tanto no plano econômico quanto no da soberania nacional”. O ponto central é a amplitude da legislação antiterrorismo norte-americana: ela permite que autoridades dos EUA apliquem medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras, mesmo aquelas sem vínculos diretos com os grupos designados ou cuja ligação seja indireta ou meramente involuntária.

Segundo o chanceler, a “ampla discricionariedade” prevista na legislação americana é, por si só, um fator de risco. Isso significa que cidadãos e empresas brasileiras podem ser afetados por sanções financeiras, restrições migratórias ou consequências penais sem que haja qualquer processo legal conduzido sob a jurisdição brasileira. O congelamento de ativos, a exclusão do sistema financeiro norte-americano e a proibição de “apoio material” a integrantes das facções são medidas automáticas que decorrem da designação, e sua aplicação pode atingir atores que sequer têm consciência de qualquer vínculo com o crime organizado.

Contexto da medida e oposição brasileira

O chanceler foi cuidadoso ao delimitar o terreno jurídico: como se trata de um “ato unilateral” dos EUA, o Brasil não é formalmente obrigado a se manifestar. Mas o governo escolheu fazê-lo. “O governo brasileiro tem externado sua oposição a essa medida”, afirmou Vieira no documento, sinalizando que a postura não é de indiferença, mas de resistência ativa dentro dos canais diplomáticos disponíveis. O detalhe relevante é que não houve comunicação formal do governo estadunidense ao Brasil sobre a decisão, o que reforça o caráter unilateral e, na prática, impede qualquer negociação prévia.

A Fórum já havia noticiado que os EUA preparavam a classificação de PCC e CV como organizações terroristas estrangeiras, com anúncio esperado pelo Departamento de Estado. À época, o governo brasileiro buscava reabrir canais de diálogo com Washington, e o próprio Vieira teria sido informado sobre o avanço da proposta durante agenda na capital norte-americana.

A lógica da classificação unilateral é clara em seus efeitos práticos: transfere para Washington o poder de definir quem, no Brasil, representa uma ameaça à segurança, e quais consequências essa definição acarreta. Decisões sobre segurança interna brasileira passam a ser moldadas por critérios estabelecidos por uma potência estrangeira, sem contraditório, sem tratado e sem soberania compartilhada. Quem perde, nesse cenário, é o Estado brasileiro e, sobretudo, os cidadãos e empresas que podem ser alcançados pela discricionariedade da lei norte-americana sem qualquer garantia de devido processo legal sob a jurisdição nacional.

Do outro lado, setores da direita brasileira que historicamente defendem uma agenda punitivista e a retórica da “guerra às drogas” encontram na medida norte-americana um reforço simbólico para seu discurso, ainda que o preço seja a entrega de parcela da autonomia do país a interesses externos.