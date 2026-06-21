Raoni passa por cirurgia intestinal e segue em recuperação

Cacique de 94 anos foi operado em São Paulo e apresenta boa evolução clínica após procedimento sem complicações

Publicado em 21/06/2026 às 12:38

Alterado em 21/06/2026 às 12:38

O cacique Raoni Metukire, de 94 anos, foi submetido na tarde de sábado (20) a uma cirurgia para desobstrução intestinal no hospital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulista. O procedimento ocorreu sem complicações e foi realizado por técnica minimamente invasiva, segundo a unidade de saúde.

Após a operação, Raoni foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece em observação para se recuperar da cirurgia e do quadro de desidratação e pneumonia aspirativa. A equipe médica acompanha a evolução do paciente, que havia sido internado anteriormente em Sinop, no Mato Grosso.

Boletim médico indica boa evolução clínica

Em boletim divulgado às 11h30 deste domingo (21), o hospital informou que o cacique segue com boa evolução clínica. Ele está afebril, respirando em ar ambiente, consciente e respondendo às solicitações da equipe de saúde.

O acompanhamento em São Paulo é conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. A instituição ainda não informou previsão de alta.

Instituto agradece apoio à recuperação

Nas redes sociais, o Instituto Raoni agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde a internação e durante a cirurgia. Em nota, a entidade afirmou que o procedimento foi bem-sucedido e que a liderança indígena continua na UTI recebendo todos os cuidados necessários.

“Nossa profunda gratidão por cada gesto de carinho e solidariedade”, destacou o instituto, reforçando que seguirá divulgando atualizações sobre o estado de saúde do cacique Raoni.(com informações de Isabela Vieira, Agência Brasil)