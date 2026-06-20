Polícia Federal e Defesa Civil nacional investigam alerta falso enviado a celulares

Sistema foi suspenso após possível ataque cibernético e a Polícia Federal foi acionada para apurar o caso

Publicado em 20/06/2026 às 09:35

Alterado em 20/06/2026 às 14:11

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou que já acionou a Polícia Federal para investigar a autoria e a extensão do ataque cibernético que gerou uma notificação falsa para diferentes regiões do país. A principal linha de apuração aponta para uma ação coordenada de hackers.

Por medida de segurança, a plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta foi retirada do ar preventivamente. Em nota, a secretaria disse que trabalha para restabelecer o serviço o mais rápido possível, assim que todas as condições de segurança forem recuperadas.

Alerta extremo chegou de madrugada

Por volta de 1h30, uma notificação sonora foi enviada aos celulares da população com a categoria de “alerta extremo”, normalmente reservada para situações de desastres naturais iminentes. Além da sirene em alto volume, a mensagem de texto trazia apenas a palavra “misantropia”, termo que significa aversão ou ódio à humanidade.

O conteúdo incomum da mensagem reforçou a suspeita de invasão ou uso indevido da plataforma. Como o alerta extremo é o mais grave do sistema, ele é tratado como de urgência imediata e pode soar mesmo quando o aparelho está no modo silencioso.

Como funciona o sistema de alertas

O Defesa Civil Alerta foi criado para enviar avisos reais em áreas de risco iminente, como em casos de alagamentos, tempestades e outros eventos climáticos extremos. O objetivo é alertar a população com rapidez para reduzir riscos e permitir ações preventivas.

Não é necessário cadastro prévio para receber as mensagens. Os alertas são enviados de acordo com a cobertura do sinal e chegam a aparelhos compatíveis com redes 4G e 5G. O sistema passou por testes em setembro do ano passado, durante sua implementação.