BRASIL
Bolsonarista Malafaia critica pastora que incentiva mulheres a denunciar violência doméstica
Por JORNAL DO BRASIL com Revista Fórum
[email protected]
Publicado em 09/05/2026 às 08:33
Alterado em 09/05/2026 às 08:42
Um trecho com a pregação da pastora Helena Raquel, realizado durante o 41º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, onde ela incentiva as mulheres a denunciarem violência doméstica e critica igrejas que silenciam diante de tais casos, viralizou nas redes.
“Pare de orar por ele hoje e comece a orar por você. Você precisa ter coragem para sair, denunciar e buscar um lugar seguro. E não acredite em pedidos de desculpas, porque quem agride mata.”
Em outro momento, a pastora Helena criticou o silêncio de líderes religiosos diante dos crimes de pedofilia e violência motivada por gênero:
“Pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Ou é pastor, ou é abusador.”
Ver essa foto no Instagram
Malafaia ataca pastora: 'safadeza'
Aos gritos, o pastor Silas Malafaia surgiu em um vídeo nesta sexta-feira (8), onde afirma concordar com o alerta da pastora Helena Raquel, mas a acusou de generalizar e classificou o discurso da religiosa como uma “tremenda safadeza em ano eleitoral”.
“Vir com essa conversa de que na igreja evangélica se bate, [de que] as mulheres sofrem mais violência do que lá fora, falácia! Safadeza para nos denegrir diante da opinião pública. Jogar a opinião pública contra pastores e a igreja. Esse que é o jogo e eu não vou me calar!”
Malafaia continua e acusa a pastora de “conversa fiada”:
“Vamos deixar conversa fiada. Não estou criticando a mensagem da pastora. Concordo. Tem que denunciar o pecado e eu faço isso. Agora, vir pra cá, querer generalizar, como se a igreja evangélica cobrisse homens que são espancadores de mulheres, aí não, essa não dá não e eu não vou engolir essa, porque é uma tremenda safadeza no ano eleitoral para nos denegrir diante da opinião pública. Tenho dito!”