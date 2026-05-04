Começam a valer penas maiores para furto, roubo e receptação

Estelionato e crimes virtuais também tiveram punição aumentada

Publicado em 04/05/2026 às 11:41

Alterado em 04/05/2026 às 11:41

- Roubo que resulta em morte: pena mínima passa de 20 para 24 anos; Foto: José Lucena/AE

A partir desta segunda-feira (4), crimes de furto, roubo e receptação terão penas maiores. A Lei 15.397/2026, publicada no Diário Oficial da União, amplia ainda a punição para casos de estelionato e crimes virtuais, como golpes pela internet.

A norma aprovada estabelece as seguintes penas de reclusão:

- Furto: de um a seis anos de reclusão (o máximo era 4 anos);

- Furto de celular: de quatro a dez (até então, eram tratados como furto simples);



- Furto por meio eletrônico: até dez anos (eram oito anos);



- Roubo que resulta em morte: pena mínima passa de 20 para 24 anos;



- Estelionato, reclusão de um a cinco anos mais multa;



- Receptação de produto roubado de dois a seis anos de prisão e multa (era de um a quatro anos).



O texto trata ainda de pena por interromper serviço telefônico, telegráfico ou radiotelegráfico, atualmente de detenção de 1 a 3 anos, será de reclusão de 2 a 4 anos.

A pena será aplicada em dobro se o crime for cometido por ocasião de calamidade pública ou roubo ou destruição de equipamento instalado em torres de telecomunicação. (com Agência Brasil)