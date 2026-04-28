Operação da PF mira esquema de corrupção no Porto do RJ; prejuízo é estimado em R$ 500 milhões

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Publicado em 28/04/2026 às 07:09

Alterado em 28/04/2026 às 08:14

A Polícia Federal (PF) realiza nesta terça-feira, 28, uma operação contra um esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro. O grupo teria provocado um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 milhões aos cofres públicos.

Estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio e no Espírito Santo, além do afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários, medidas de bloqueio de bens e restrições a atividades profissionais de nove despachantes.

As investigações apontam a atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, e possível supressão de tributos.

Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, entre outros.

São 45 mandados de busca e apreensão nos seguintes locais:

– Rio de Janeiro/RJ;

– Niterói/RJ;

– Nilópolis/RJ;

– Nova Friburgo/RJ;

– Vitória/ES.

Alvos incluem:

– residências;

– empresas;

– repartições públicas;

– alfândegas do Porto do Rio e do Galeão;

– superintendência da Receita Federal no RJ.

Medidas judiciais:

– afastamento de 17 auditores fiscais;

– afastamento de 8 analistas tributários;

– bloqueio de até R$ 102 milhões em bens;

– proibição de 9 despachantes de atuar no Porto do Rio.

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