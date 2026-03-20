Bolsonaro completa uma semana internado sem previsão de alta

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Publicado em 20/03/2026 às 12:27

Alterado em 20/03/2026 às 14:44

O ex-presidente Jair Bolsonaro manteve "boa evolução clínica", mas segue internado sem previsão de alta na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (20).

O líder da trama golpista para subverter o resultado das eleições de 2022 está hospitalizado desde 13 de março, enquanto cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, devido a uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

De cordo com o boletim, Bolsonaro "mantém boa evolução clínica e laboratorial, em uso de antibioticoterapia endovenosa", e "segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora". "Não há previsão de alta da UTI neste momento", acrescenta o comunicado.

O ex-presidente cumpre pena na unidade prisional conhecida como "Papudinha", mas sua defesa entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com um novo pedido para obter regime domiciliar humanitário. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes, desafeto de Bolsonaro. (com Ansa)