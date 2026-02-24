Sobe para 30 o número de mortos por causa das chuvas em Juiz de Fora

...

Publicado em 24/02/2026 às 20:44

Alterado em 24/02/2026 às 20:46

Subiu para 30 o número de mortes confirmadas em decorrência das fortes chuvas que atingem Juiz de Fora. Até então, as autoridades haviam confirmado 16 óbitos, mas a atualização divulgada às 17h50 desta terça-feira, 24 de fevereiro, aponta o aumento no total de vítimas.

De acordo com a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estadual, mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas no município. Somente nas últimas 24 horas, foram registradas 536 ocorrências pela Defesa Civil, envolvendo principalmente deslizamentos de terra, alagamentos, quedas de árvores e riscos estruturais em imóveis.

Equipes seguem mobilizadas em diferentes regiões da cidade para atendimento às famílias afetadas, com abrigos provisórios organizados para acolher quem precisou deixar as próprias casas. A orientação das autoridades é para que moradores evitem áreas de risco e acionem a Defesa Civil em situações de emergência.

A previsão ainda indica possibilidade de mais chuva, e o município permanece em estado de atenção. Novas atualizações devem ser divulgadas ao longo das próximas horas.