desde 1891

Quinta, 12 de de 2026

BRASIL

Toffoli admite ter recebido dinheiro de fundo de Vorcaro após venda de resort

Ministro do STF explica que valores são provenientes de sua cota societária em empresa familiar e afirma que todas as operações foram declaradas

Por JB JURÍDICO com Brasil 247
Publicado em 12/02/2026 às 08:45

Ministro Dias Toffoli Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu a interlocutores a origem dos repasses financeiros que recebeu da empresa Maridt, após a venda de uma participação no resort Tayayá para um fundo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro.  O magistrado justificou que os valores recebidos em 2021 são decorrentes de sua condição de sócio da empresa que pertence à sua família, informa Mônica Bergamo.

A manifestação ocorreu após a Polícia Federal iniciar uma apuração sobre as transferências destinadas ao magistrado. Esta é a primeira ocasião em que Toffoli detalha publicamente sua ligação com o empreendimento e com os negócios de seus irmãos. O ministro explicou que a Maridt funciona como uma Sociedade Anônima (S.A.) de livro fechado, o que justifica a ausência de seu nome em registros públicos acessíveis a terceiros, onde aparecem apenas os nomes de seus dois irmãos na qualidade de administradores.

Rastreabilidade e declaração fiscal
Toffoli defendeu a transparência das movimentações e assegurou que não há irregularidades nos depósitos realizados ao longo do tempo. Segundo o magistrado, "todas as transferências de recursos, feitas ao longo de diversos anos, foram lícitas e declaradas à Receita Federal". Ele reforçou ainda que os valores "têm origem e destino rastreáveis".

A Maridt possuía 33% das ações do resort Tayayá. Em 2021, essa fatia foi vendida ao fundo Arleen, que integra a estrutura financeira controlada pelo Banco Master. O ministro pontuou que o negócio foi estritamente comercial, observando que o próprio fundo Arleen já alienou essas ações para terceiros com lucro, o que ratificaria a viabilidade econômica da operação na época.

Postura judicial frente às investigações
O ministro também buscou afastar qualquer narrativa de proximidade indevida com o banqueiro Daniel Vorcaro, ressaltando que, no período da transação, o empresário não era alvo de investigações. Além disso, Toffoli destacou que sua atuação no STF tem sido rigorosa quanto ao caso: ele afirmou que "todos os pedidos feitos pela Polícia Federal contra Vorcaro foram deferidos por ele", incluindo medidas de busca e apreensão relacionadas a supostas irregularidades na gestão do Banco Master.

Suspeição

O gabinete de Toffoli emitiu uma nota nesta quarta-feira (11) para afirmar que pedidos de suspeição do magistrado nos processos sobre fraudes financeiras envolvendo o Banco Master são "ilações".

“Juridicamente, a instituição [PF] não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo Ministro ao Presidente da Corte”, afirma o texto.

