O maior réveillon do mundo: veja fotos da festa da virada em Copacabana, no Rio de Janeiro

Publicado em 01/01/2026 às 00:02

Alterado em 01/01/2026 às 01:21

A virada do ano na cidade do Rio de Janeiro, considerado o maior réveillon do planeta, teve múltiplos palcos. Foram três na Praia de Copacabana. No palco principal, se apresentaram os cantores Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, João Gomes, Iza, o DJ Alok e a bateria da Beija-Flor.

Diversos países pelo mundo comemoram chegada de 2026



Com 39 fusos horários diferentes, celebrações devem durar mais de 26h



A pequena ilha de Kiritimati (ou Christmas Island), na República de Kiribati, foi o primeiro lugar povoado do planeta a celebrar a chegada de 2026, como de costume.

Situada em pleno Oceano Pacífico, 3,2 mil quilômetros a leste da capital do arquipélago, Tarawa, Kiritimati tem cerca de 6,5 mil habitantes e fica exatamente onde passa a Linha Internacional de Data (LID), traçado imaginário instituído em 1884 para sinalizar a mudança de dia.

Seu nome remonta à sua descoberta pelo capitão James Cook, em 25 de dezembro de 1777. A virada do ano ocorreu às 7h (horário de Brasília), desta quarta (31), muito antes das tradicionais celebrações em grandes metrópoles.

Pouco tempo depois, às 7h15 (horário de Brasília), o novo ano foi inaugurado nas Ilhas Chatham, na costa leste da Nova Zelândia. A partir das 8h da manhã, a maior parte do país também celebrou 2026, assim como Tokelau, Samoa e Tonga, além de algumas regiões da Antártica.

Já às 9h foi a vez de Fiji, uma pequena parte do leste da Rússia e várias outras ilhas do Pacífico, incluindo as Ilhas Marshall e Tuvalu. Na sequência, às 10h, grande parte da Austrália, incluindo Melbourne e Sydney, Ilhas Salomão, Bougainville em Papua Nova Guiné e Nova Caledônia também celebraram a chegada de 2026.

No total, existem 39 fusos horários diferentes em todo o mundo, o que significa que as celebrações de Ano Novo devem durar mais de 26 horas ao redor do planeta.

A Itália celebrou a chegada de 2026 às 20h (de Brasília), bem como Alemanha, Nigéria, Argélia, Bélgica, Marrocos, Albânia, França e 38 outros países. Já a maior parte do Brasil festejou à meia-noite. Entre os últimos a virarem o ano, estão o Havaí, a Samoa Americana e muitas das ilhas periféricas dos Estados Unidos.

O país com o maior número de "vésperas de Ano Novo" é a Rússia, que abrange 11 fusos horários, desde o enclave báltico de Kaliningrado até a Península de Chukotka, que fica de frente para o Alasca do outro lado do Estreito de Bering.

Como a linha internacional de mudança de data atravessa o Estreito de Bering, a Chukotka russa e o Alasca americano, apesar de estarem separados por apenas alguns quilômetros de mar, comemoram com 24 horas de diferença.

Mais países já estão em 2026

Diversos países do continente asiático, entre eles Singapura, China, Japão, Malásia e Coreia do Sul, já celebraram o Ano-Novo e deram início a 2026 com muita festa.

Em diferentes cidades, milhares de moradores e turistas acompanharam as contagens regressivas em megaeventos realizados em pontos turísticos emblemáticos, como a seção de Juyongguan da Grande Muralha, em Pequim, e o Pavilhão Bosingak, no coração de Seul.

Na capital sul-coreana, um sino de bronze foi tocado 33 vezes quando o relógio marcou meia-noite. O número faz referência aos 33 céus da cosmologia budista e simboliza o desejo de paz e prosperidade para o novo ano.

Taiwan celebrou a chegada de 2026 com um grande espetáculo de fogos de artifício no Taipei 101, o arranha-céu mais alto da ilha, enquanto Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ficou iluminada com o show realizado no Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. (com Ansa)

Fotos do Réveillon em Copacabana, no RJ



Foto: Marco Terranova/Riotur



Foto: Alex Ferro/Riotur



Foto: Alex Ferro/Riotur



Foram 12 minutos de show pirotécnico Foto: Alexandre Macieira/Riotur



Gil e Ney Matogrosso cantaram juntos Foto: Rafa Catarcione/Riotur



Imagem da praia de Copacabana feita por drone Foto: Riotur



Panorâmica do Palco Rio Foto: Marco Terranova/Riotur



Como sempre, a maioria vestia roupas brancas Foto: Alexandre Macieira/Riotur



O público fixou encantado com o cenário Foto: Alexandre Macieira/Riotur



Óculos de boas-vindas a 2026: o acessório da noite Foto: Alexandre Macieira/Riotur



Cenário do show de Gilberto Gil Foto: Alexandre Macieira/Riotur