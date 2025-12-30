Empresário é denunciado após convocar extermínio de petistas

...

Por Julinho Bittencourt - O empresário Luiz Paulo Lemos Castelluccio, proprietário da empresa Tonon Telecom, que presta serviços de tecnologia da informação para fazendas do agronegócio em Mato Grosso do Sul, foi denunciado à Polícia Federal após publicar ameaças e incitações à violência política em redes sociais. Entre as declarações, ele convocou simpatizantes da direita no estado a “exterminarem” políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) e desafiou o ex-deputado federal e pré-candidato ao governo estadual Fábio Trad (PT) para um confronto físico, afirmando que “vai dar morte”.

As publicações, feitas ao longo das últimas semanas, foram retiradas do ar no sábado (27), após a denúncia à polícia. Uma das mensagens foi publicada como comentário na página do jornalista campo-grandense Otávio Neto. Nela, Castelluccio afirmou estar “de peito aberto” para um duelo com Fábio Trad. Em outra manifestação, também fez ofensas ao Supremo Tribunal Federal (STF), usando linguagem depreciativa contra a Corte e seus integrantes.

Histórico de conflitos e condenações

De acordo com registros judiciais, o empresário possui histórico de ameaças, ofensas e episódios de violência. Ele já foi condenado em ao menos dois processos trabalhistas por humilhar e ameaçar funcionários. Em uma das ações, a Justiça determinou o pagamento de indenização a um trabalhador que teria sido alvo de xingamentos e ofensas verbais reiteradas.

Na sentença, o juiz Marco Antonio Miranda Mendes destacou que o tratamento humilhante e difamatório configura abuso do poder de direção e fere a dignidade da pessoa humana.

Castelluccio também já se envolveu em uma briga de rua com um policial militar após uma colisão de trânsito. Segundo os autos, ele tentou retirar a arma do coldre do agente, que reagiu para se defender. O empresário chegou a processar o policial, mas perdeu a ação.

Denúncia à Polícia Federal

No último dia 24, o presidente do PT em Mato Grosso do Sul, deputado federal Vander Loubet, protocolou uma notícia-crime contra o empresário na sede da Polícia Federal, em Campo Grande. Além das ameaças, Castelluccio também acusou, sem apresentar provas, o advogado e pré-candidato Fábio Trad de ser “tio de traficante”.

Ação movida pela própria mãe

O empresário também é alvo de um processo judicial movido por sua mãe, Cleusa Lemos Castelluccio, de mais de 80 anos. A ação, ajuizada em 2023 na comarca de Fernandópolis (SP), cobra uma dívida de 2018 que, segundo ela, não foi quitada. Viúva, Cleusa solicitou isenção das custas judiciais, alegando dificuldades financeiras. Até a publicação desta reportagem, o débito seguia em aberto.

O caso segue sob apuração das autoridades, que analisam as declarações feitas nas redes sociais e eventuais responsabilidades criminais do empresário.