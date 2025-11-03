ºC   ºC
Segunda, 03 de Novembro de 2025

BRASIL

Príncipe William recebe chaves do Rio no Pão de Açúcar

Entrega foi feita pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes

Por JORNAL DO BRASIL
Publicado em 03/11/2025 às 15:34

Alterado em 03/11/2025 às 18:22

Príncipe William e o prefeito Eduardo Paes Foto: Ansa

O herdeiro do trono britânico, Gales iniciou sua visita ao Brasil com um passeio até o Pão de Açúcar, um dos mirantes mais belos do Rio de Janeiro, onde recebeu as chaves da cidade do prefeito Eduardo Paes.

Além de para entregar o Prêmio Earthshot, considerado o "Oscar da sustentabilidade", o filho do rei Charles III está no país para fortalecer uma parceria que este ano celebra 200 anos de valores compartilhados e apoio mútuo em áreas essenciais, como conservação da natureza, desenvolvimento sustentável e intercâmbio cultural.

Anfitrião da premiação internacional, William realiza sua primeira visita oficial ao Brasil. A cerimônia do Earthshot Prize acontecerá na próxima quarta-feira (5), no Museu do Amanhã, e distribuirá aproximadamente R$ 6,5 milhões a cinco soluções ambientais inovadoras.

A presença do príncipe despertou curiosidade entre os turistas que visitavam a atração; diversos celulares foram erguidos para registrar a passagem de William. O membro da família real britânica, contudo, cumprimentou o público e tirou selfies com alguns visitantes.

O Palácio de Kensington informou que William visitará outros pontos turísticos do estado e conhecerá projetos voltados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Após a passagem pelo Rio, ele vai até a floresta amazônica para discursar para líderes mundiais na COP30, a conferência climática da ONU, que será em Belém, no Pará.

"Conversamos sobre política. Conversamos sobre a paisagem do Rio, ele perguntou muito sobre as favelas e do contraste entre elas e as áreas mais ricas. Acho que isso ajuda a mostrar que este é um lugar incrível e maravilhoso. E que vale a pena continuar lutando pelo Rio ", disse o prefeito.

O último membro da realeza britânica a visitar o Rio de Janeiro foi o príncipe Harry, em 2012. Já Charles III esteve na cidade em 2009, quando ainda era príncipe. A princesa Diana e a falecida rainha Elizabeth II também já visitaram o Brasil. (com Ansa)

