Itália promove missão em setor de pesca e aquicultura no Brasil

São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Ceará e Piauí terão ações

Publicado em 18/10/2025 às 07:57

Alterado em 18/10/2025 às 07:58

A ICE, agência do governo da Itália para internacionalização e promoção de empresas no exterior, realiza no Brasil uma missão da com a cadeia produtiva dos setores de pesca e aquicultura, com o objetivo de fortalecer a cooperação bilateral.

Marcada para 21 de outubro a 1º de novembro de 2025, a iniciativa envolve empresas italianas, pesquisadores e a federação Anapi Pesca, com etapas em cinco estados brasileiros estratégicos — São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Ceará e Piauí —, combinando seminários, reuniões B2B e visitas técnicas.

O seminário de abertura será realizado em São Paulo na próxima quarta (22), no Anhembi, durante a Seafood Show Latin America 2025, organizado em conjunto com a feira e a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca). Estão previstas palestras de autoridades italianas e brasileiras, networking e encontros B2B.

A missão seguirá para os outros Estados com a mesma fórmula: seminários, encontros e visitas a estruturas produtivas, centros de distribuição e institutos de pesquisa. Desde a suspensão das exportações brasileiras para a União Europeia em 2017, o Brasil trabalha para reconquistar o acesso a esse mercado estratégico, com o apoio de parceiros no bloco, incluindo a Itália.

Esse caminho começou com o "1º Webinar Itália-Brasil sobre a promoção da pesca profissional e da maricultura", em julho de 2025, organizado pela ICE e que envolveu representantes de quatro Estados brasileiros e de diversas regiões italianas, confirmando o interesse mútuo em transformar a cooperação em ações concretas.

O Brasil, com mais de 7,3 mil quilômetros de costa e um vasto patrimônio hídrico, é um líder natural em recursos aquícolas. A Itália, com sua longa tradição e know-how tecnológico, oferece expertise em transformação, certificação, processamento, conservação e construção de embarcações, e a combinação das duas realidades torna estratégica a reabertura dos canais comerciais e das oportunidades de parceria. (com Ansa)