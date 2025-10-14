Pequenas cidades mineiras gastam milhões em emendas PIX com sertanejos

Publicado em 14/10/2025 às 15:05

Alterado em 14/10/2025 às 15:05

O cantor Leonardo foi o que mais faturou em Minas, com R$ 1,8 milhão Foto: reprodução/Instagram

Por Julinho Bittencourt - A pequena Pirapetinga, na Zona da Mata mineira, tem pouco mais de 11 mil habitantes. Mas, entre 2023 e 2024, a cidade virou palco de grandes shows sertanejos, com artistas como Matheus & Kauan e João Neto & Frederico.

Os cachês, que juntos somam R$ 2,1 milhões, foram pagos com emendas Pix, transferências parlamentares de uso livre enviadas por deputados federais e estaduais às prefeituras.

Em vídeo publicado em maio deste ano, o prefeito Luiz Henrique (PL) agradeceu o repasse de R$ 600 mil do deputado Bruno Farias (Avante-MG), dizendo que “saúde é prioridade, mas tem outras coisas também”. As “outras coisas”, no caso, foram os shows financiados pela verba.

Um levantamento feito pelo Núcleo de Dados do jornal Estado de Minas, com base em informações do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa de Minas e Tribunal de Contas, mostra que 223 transferências semelhantes foram realizadas desde 2023, totalizando R$ 29 milhões em gastos com eventos musicais no estado.

Eleições e entretenimento

Embora a destinação não seja ilegal, o uso desse dinheiro para custear shows cria vantagens políticas e distorce o propósito das emendas.

A concentração de shows aumenta em períodos de eleição: 153 dos repasses foram feitos em 2024, contra 40 em 2023. Neste ano, já foram identificadas outras 30 transferências.

Pequenas cidades, grandes cachês

Além de Pirapetinga, outras 82 prefeituras mineiras recorreram às emendas Pix para bancar eventos.

Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, lidera o ranking, com R$ 2,6 milhões destinados a 13 apresentações entre 2023 e 2024. Entre as atrações estiveram César Menotti & Fabiano, Barões da Pisadinha e Padre Fábio de Melo.

Procurada pelo Estado de Minas, a prefeitura afirmou que as transferências “não tinham destinação específica” e, por isso, foram aplicadas em ações de “valorização cultural e turística”.

Outras cidades também chamam atenção pelos valores: Ituiutaba gastou R$ 1,7 milhão, Gurinhatã destinou R$ 1,5 milhão, Itambacuri investiu R$ 1,2 milhão e Nanuque, R$ 1 milhão.

Em Itambacuri, o prefeito Jovani Santos (Avante) desembolsou R$ 340 mil para contratar Amado Batista em 2023. Quatro meses depois, venceu as eleições municipais com 67% dos votos válidos.

Artistas milionários no circuito das emendas

A farra dos shows também encheu os bolsos de nomes conhecidos da música. O cantor Leonardo foi o que mais faturou em Minas, com R$ 1,8 milhão. A dupla César Menotti & Fabiano recebeu R$ 1,05 milhão, e Jorge & Mateus embolsaram o maior cachê único: R$ 650 mil, pela apresentação na Expopec Ituiutaba, em 2023.

Outros artistas que aparecem no levantamento são Guilherme Silva (R$ 835 mil), Matheus & Kauan (R$ 718 mil) e Clayton & Romário (R$ 690 mil).

Como as transferências Pix não exigem detalhamento do parlamentar responsável, não é possível identificar qual deputado destinou cada valor. As prefeituras apenas informam o total recebido e a aplicação dos recursos.