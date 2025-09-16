Bolsonaro é levado de emergência a hospital de Brasília após passar mal, diz filho

...

Publicado em 16/09/2025 às 17:18

Alterado em 16/09/2025 às 19:18

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital de Brasília de emergência nesta terça-feira após passar mal, afirmou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele.

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa", disse Flávio na rede social X.

"Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência", acrescentou.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, esteve no mesmo hospital no domingo para ser submetido a pequeno procedimento cirúrgico, tendo recebido alta no mesmo dia.

Vítima de uma facada no abdômen durante evento de campanha presidencial em 2018, Bolsonaro tem um histórico de internações e cirurgias relacionadas a questões decorrentes do atentado.

O ex-presidente passou por uma internação de três semanas, após ser submetido a uma cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal em abril.

Na semana passada, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro por cinco crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022, e o sentenciou a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. (com Reuters)