Empresário que matou gari friamente em BH se define como 'cristão, marido, pai e patriota'

Renê Júnior é acusado de atirar após discussão no trânsito. Vítima, Laudemir de Souza Fernandes, trabalhava na coleta de lixo

Publicado em 12/08/2025 às 15:14

Alterado em 12/08/2025 às 15:14

Por Guilherme Levorato - Um crime ocorrido durante a coleta de lixo em Belo Horizonte (MG) causou revolta e comoção. Segundo informações do g1, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior é suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes após uma discussão no trânsito na manhã de segunda-feira (11). A vítima, que trabalhava em uma empresa terceirizada de limpeza, não resistiu aos ferimentos.

Discussão no trânsito terminou em morte

De acordo com testemunhas, Renê Júnior dirigia um carro elétrico quando encontrou um caminhão de lixo na rua. Ele exigiu que o veículo saísse para dar passagem, mesmo havendo espaço para manobra. A motorista recusou e o empresário teria ameaçado: “Se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?”, relatou o sargento da Polícia Militar, Thiago Ribeiro.

Ao descer do carro, Renê atirou contra os garis. Laudemir foi atingido e socorrido por uma viatura da PM, mas morreu no hospital.

Quem é o empresário acusado de matar o gari

No Instagram, onde reúne quase 30 mil seguidores, Renê Júnior se apresenta como “Christian, husband, father & patriot” (“cristão, marido, pai e patriota”). Em seu perfil profissional, afirma ter atuado em grandes multinacionais do setor alimentício e de bebidas e se intitula CEO da Fictor Alimentos.

A Fictor Alimentos LTDA confirmou que ele prestava serviços há duas semanas, mas já havia sido desligado. Já a Fictor Alimentos S/A negou qualquer vínculo empregatício com o empresário.

Relação com a Polícia Civil de MG

Renê Júnior é casado com Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil lotada na Casa da Mulher Mineira desde março de 2022. A Corregedoria abriu investigação após o suspeito declarar que a arma usada no crime pertencia à esposa. A Polícia Civil instaurou procedimento disciplinar e inquérito para apurar a conduta da delegada, que não estava no local no momento do crime.

Prefeitura de BH presta apoio à família

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que Laudemir trabalhava por meio de uma empresa terceirizada de limpeza e que está prestando apoio à família do gari assassinado. O caso segue sob investigação e, até o momento, a defesa de Renê Júnior não se manifestou.