Começa o 'Maior São João do Mundo', em Campina Grande, na Paraíba

Com 38 dias de festa e mais de 500 atrações culturais, edição 2025 do São João promete movimentar mais de 3,5 milhões de pessoas e aquecer a economia local

Publicado em 30/05/2025 às 15:21

Alterado em 31/05/2025 às 08:53

Por Zé Barbosa Junior - A partir desta sexta-feira (30), a cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, passa a atender por um novo nome: a capital do "Maior São João do Mundo". Durante 38 dias, o município será palco de uma das maiores festas populares do país, com mais de 500 atrações culturais, centenas de shows gratuitos e uma estrutura que cresce a cada ano. A edição 2025 já começa batendo recordes: o evento ganhou cinco dias a mais em relação ao ano anterior, a capacidade de público foi ampliada e a expectativa é de que a cidade receba mais de 3,5 milhões de visitantes.

A festa se estende até 6 de julho e terá como ponto central o Parque do Povo, coração do São João campinense, que nesta edição está ainda mais preparado para receber os forrozeiros. A área total do evento alcança 70 mil metros quadrados, resultado da integração do Parque do Povo com o Parque Evaldo Cruz. Além disso, a festa se descentraliza em polos nos distritos de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata, ampliando o alcance cultural e turístico da celebração.

A noite de abertura traz ao palco principal nomes consagrados da música brasileira. Luan Santana, um dos artistas mais aguardados, se apresenta às 23h. Também sobem ao palco na noite de abertura Heitor Costa e Walkyria Santos, marcando o início da programação com uma mescla de estilos que vai do romântico ao tradicional forró eletrônico. O show pirotécnico, marca registrada do evento, também está confirmado para esta sexta-feira, sendo repetido na véspera de São João e no encerramento da festa.

A programação artística promete agradar a todos os públicos. Estão previstas 211 atrações musicais, sendo 106 no palco principal e outras 105 no palco cultural. As tradicionais ilhas de forró — Seu Vavá, Zé Lagoa, Zé Bezerra e Biliu de Campina —, junto com os coretos, vão receber 115 trios de forró, mantendo viva a raiz da festa: o forró pé de serra. No total, serão mais de 500 apresentações culturais ao longo dos 38 dias.

Estrutura ampliada e mais conforto

Com a popularidade crescente da festa, a estrutura também foi reforçada. A capacidade de público aumentou de 73.500 para 76.195 pessoas por noite — um acréscimo de 3,6%, o que representa a presença de 2.695 pessoas a mais por dia apenas no Parque do Povo. A divisão do espaço em três áreas — Arena dos Shows, Pirâmide e Arena Cidade — permite uma melhor organização do fluxo de pessoas e atividades.

A infraestrutura também contempla 457 pontos comerciais, entre quiosques, barracas, restaurantes e ambulantes, que garantem tanto a oferta de comidas típicas e artesanato quanto a geração de renda para empreendedores locais. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, o São João de 2024 movimentou cerca de R$ 673 milhões na economia da cidade. Para este ano, a estimativa é de um aumento de 10% nesse número, com impactos diretos no setor de turismo, transporte, comércio e hospedagem.

Horários e programação cultural

Os shows no palco principal começam às 19h e seguem até as 2h nas quartas e quintas-feiras. Nas sextas, sábados e domingos, a programação se estende até às 3h da manhã. Já o palco cultural começa a receber atrações a partir das 18h, com foco em artistas regionais e grupos folclóricos. A Pirâmide, estrutura icônica do Parque do Povo, volta a ser um ponto de encontro para apresentações de quadrilhas juninas, coco de roda, xaxado e manifestações populares.

Além dos shows, a programação inclui concursos de quadrilhas, casamento coletivo e atividades para toda a família. Os polos descentralizados, como Galante e São José da Mata, também terão festas próprias, com trios de forró, grupos culturais e comidas típicas, reforçando o caráter comunitário do evento.

O que faz o São João de Campina ser tão grande?

Desde sua criação, em 1983, o São João de Campina Grande vem se consolidando como um dos maiores eventos populares do Brasil. Ao longo dos anos, a festa cresceu não apenas em estrutura e público, mas também em diversidade cultural, abrangência territorial e impacto econômico. A autodeclaração de “Maior São João do Mundo” vai além do marketing: trata-se de uma experiência única que combina tradição nordestina, grandes shows e envolvimento coletivo.

Em 2024, foram registrados 2,93 milhões de visitantes. Para 2025, com a ampliação dos dias e da estrutura, o número deve ultrapassar os 3,5 milhões. A dimensão da festa é tamanha que o Parque do Povo se transforma em uma verdadeira cidade cenográfica, com ruas batizadas com nomes de personalidades paraibanas, cenários temáticos e decoração junina espalhada por toda a área central.