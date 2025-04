Após um ano, centro de Porto Alegre tenta virar página das inundações

"Tem muita gente na cidade que perdeu todas as coisas de casa, tem que comprar tudo de novo e não sobra para gastar na rua", avalia.

Próximo dali, uma farmácia que ficou completamente arrasada pela inundação já visualiza um cenário mais positivo.

"Até dezembro, foi muito ruim de vendas. Agora, na Páscoa, foi uma virada. Estamos vendendo esse mês 15% a mais que eu vendi em abril do ano passado", diz o gerente Marcelo Barbosa de Souza.

Segundo a Fecomercio do Rio Grande do Sul, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), após as enchentes, o comércio encolheu mais de 14% até dezembro do ano passado no estado.

A atividade comercial se manteve nesse patamar até fevereiro deste ano.

As enchentes deixaram 184 mortos e, até o momento, 26 pessoas seguem desaparecidas no estado. (com Agência Brasil)