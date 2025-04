Mundo perde 'voz de acolhimento', diz Lula sobre Papa

Presidente decretou luto de 7 dias em todo o Brasil

Publicado em 21/04/2025 às 10:02

Alterado em 21/04/2025 às 11:31

Papa Francisco em encontro com Lula à margem da cúpula do G7 em 2024, na Itália Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do papa Francisco e disse que a humanidade "perde uma voz de respeito e acolhimento ao próximo", além de decretar luto nacional de sete dias em todo o Brasil.

Em nota, o mandatário afirmou que o pontífice argentino "viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos".

"Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio. A união, onde havia a discórdia. E a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados", destacou Lula em comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto.

"Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo gera desigualdade entre países e pessoas. E sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito", salientou o presidente.

Lula também lembrou seus encontros com o Papa, com quem compartilhou "ideais de paz, igualdade e justiça, ideais de que o mundo sempre precisou e sempre precisará". "Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória e em homenagem à sua obra, decreto luto de sete dias no Brasil. O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações", concluiu. (com Ansa)