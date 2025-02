Centro de Sismologia da USP nega terremoto, após alerta do Google

Publicado em 14/02/2025 às 10:40

Alterado em 14/02/2025 às 10:49

Por Elaine Patrícia Cruz - O Sistema de Alertas de Terremoto do Android, que pertence ao Google, emitiu nesta madrugada (14) alerta de terremoto para moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro que utilizam o aplicativo em seus celulares. De acordo com o aviso, disparado por volta das 2h20, o suposto terremoto estaria ocorrendo no mar, a cerca de 55 km de Ubatuba, no litoral norte paulista.

A Defesa Civil do estado de São Paulo esclareceu que "não emitiu nenhum alerta de terremoto" na madrugada de hoje e que, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado.

"Não há nenhuma ocorrência registrada ou em atendimento pelas equipes das defesas civis municipais", informou a Defesa Civil, ainda durante a madrugada, em comunicado enviado às 3h29.

Em sua página de suporte, o Google informa que "nas regiões em que estiver disponível, o Google Play Services para segurança e emergência pode usar sua localização ou outras informações do smartphone para fornecer determinados serviço". Acrescenta que "o Android pode enviar um alerta segundos antes de um terremoto para que você procure um local seguro mais rapidamente".

O Google ainda não informou o que ocorreu para que fosse emitido um alerta de terremoto. (com Agência Brasil)